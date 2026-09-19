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Характеристики
Тип товара
Объектив
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 366586
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Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
11
Стабилизатор изображения
нет
Тип объектива
широкоугольный Zoom
Ультразвуковой привод
нет
Фокусное расстояние
переменное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х12
Вес, кг.
2
Описание товара Объектив Tokina atx-i 11-16 F2.8 CF Canon
Tokina atx-i 11-16mm F2.8 CF (CF означает кроп-фрейм) - это сверхширокоугольный зум-объектив для камер DLSR с сенсором APS-C. Постоянная максимальная диафрагма f/2.8 на всём диапазоне фокусных расстояний обеспечивает великолепные результаты даже в условиях слабой освещённости и предлагает широкие возможности для управления глубиной резкости. Благодаря оптимальному балансу веса и размера, с объективом легко вести съёмку в ручном режиме фокусировки. Важные особенности: Сверхширокое фокусное расстояние 11-16 мм. Идеален для съёмки пейзажей, интерьера, ночной съёмки и групповых снимков. Постоянная максимальная диафрагма f/2.8. Высокие результаты в условиях слабой освещённости, контроль за глубиной резкости и съёмка в ручном режиме. Выдающиеся оптические характеристики. Резкость от края до края, снижены блики и зайцы, великолепный контраст. Внутренняя фокусировка. Не вызывает изменения баланса веса при съёмке и не затрудняет использование циркулярных светофильтров. Водоотталкивающее покрытие. Легко протирать и обслуживать переднюю линзу объектива. Механизм Focus Clutch. Переключение режимов фокусировки вслепую благодаря механизму Focus Clutch позволит вести съёмку, не отвлекаясь от сюжета.
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
11
Стабилизатор изображения
нет
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Тип объектива
широкоугольный Zoom
Ультразвуковой привод
нет
Фокусное расстояние
переменное
Страна производитель
Китай
Описание
Tokina atx-i 11-16mm F2.8 CF (CF означает кроп-фрейм) - это сверхширокоугольный зум-объектив для камер DLSR с сенсором APS-C. Постоянная максимальная диафрагма f/2.8 на всём диапазоне фокусных расстояний обеспечивает великолепные результаты даже в условиях слабой освещённости и предлагает широкие возможности для управления глубиной резкости. Благодаря оптимальному балансу веса и размера, с объективом легко вести съёмку в ручном режиме фокусировки. Важные особенности: Сверхширокое фокусное расстояние 11-16 мм. Идеален для съёмки пейзажей, интерьера, ночной съёмки и групповых снимков. Постоянная максимальная диафрагма f/2.8. Высокие результаты в условиях слабой освещённости, контроль за глубиной резкости и съёмка в ручном режиме. Выдающиеся оптические характеристики. Резкость от края до края, снижены блики и зайцы, великолепный контраст. Внутренняя фокусировка. Не вызывает изменения баланса веса при съёмке и не затрудняет использование циркулярных светофильтров. Водоотталкивающее покрытие. Легко протирать и обслуживать переднюю линзу объектива. Механизм Focus Clutch. Переключение режимов фокусировки вслепую благодаря механизму Focus Clutch позволит вести съёмку, не отвлекаясь от сюжета.
Объектив Tokina atx-i 11-16 F2.8 CF Canon - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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