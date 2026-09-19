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Кулер для процессора FORMULA Verkho Plus купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора FORMULA Verkho Plus

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Кулер для процессора FORMULA Verkho Plus
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
110
Диаметр вентилятора, мм
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 363523
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
1000
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
нет
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
60000 час. безотказной работы
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
110
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1000-2000 об/мин
Уровень шума
26.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
359

Описание товара Кулер для процессора FORMULA Verkho Plus

Кулер для процессора AeroCool Verkho Plus — производительная модель горизонтального типа. В ее основе используется алюминиевое плоское основание и радиатор, что вкупе с вентилятором на 120 мм, способным работать в автоматическом режиме на скорости от 1000 до 2000 об/мин, обеспечивает интенсивный воздушный поток, позволяющий рассеивать до 110 Вт мощности. Данная система охлаждения совместима с различными процессорами семейства Intel и AMD и может стать отличным выбором для компактных офисных и домашних компьютеров. Также модель отличается низким уровнем шума, который не превышает отметку 26.5 дБ, что обусловлено особой формой лопастей. Высоконадежный подшипник в основе конструкции обеспечит безотказную работу до 60000 ч. Кулер для процессора AeroCool Verkho Plus выполнен в классическом стиле и отлично дополнит собой сборку любого типа. Подключение осуществляется при помощи коннектора 4-pin. Комплектация включает в себя термопасту в отдельной емкости, а также набор крепежей для еще более простой и быстрой установки.

Отзывы о товаре Кулер для процессора FORMULA Verkho Plus




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
1000
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
нет
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
60000 час. безотказной работы
Развернуть
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
110
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1000-2000 об/мин
Уровень шума
26.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора AeroCool Verkho Plus — производительная модель горизонтального типа. В ее основе используется алюминиевое плоское основание и радиатор, что вкупе с вентилятором на 120 мм, способным работать в автоматическом режиме на скорости от 1000 до 2000 об/мин, обеспечивает интенсивный воздушный поток, позволяющий рассеивать до 110 Вт мощности. Данная система охлаждения совместима с различными процессорами семейства Intel и AMD и может стать отличным выбором для компактных офисных и домашних компьютеров. Также модель отличается низким уровнем шума, который не превышает отметку 26.5 дБ, что обусловлено особой формой лопастей. Высоконадежный подшипник в основе конструкции обеспечит безотказную работу до 60000 ч. Кулер для процессора AeroCool Verkho Plus выполнен в классическом стиле и отлично дополнит собой сборку любого типа. Подключение осуществляется при помощи коннектора 4-pin. Комплектация включает в себя термопасту в отдельной емкости, а также набор крепежей для еще более простой и быстрой установки.
Самовывоз
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Отзывы


Кулер для процессора FORMULA Verkho Plus - стоимость товара 550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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