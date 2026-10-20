Мышь SmartBuy One SBM-338-W White
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь SmartBuy One SBM-338-W White
Приятный дизайн и функциональность – вот что отличает мышь проводную Smartbuy 338 One. Оформленная в белом корпусе, модель для точного позиционирования использует лазерный оптический сенсор с максимальным разрешением 1000 dpi. Манипулятор управляет функциями компьютера, используя всего три кнопки, при этом гарантируя быстродействие в виду уменьшения времени отклика клавиш. Smartbuy 338 One использует стандартный разъем USB, чтобы устанавливать соединения с компьютерными устройствами без установки драйверов. Мышь имеет симметричную конструкцию, поэтому удобна в пользовании, как правшами, так и левшами. Интерес представляет синяя подсветка модели, что понравится любителям использовать компьютерные ресурсы при выключенном свете.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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