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Блок питания Crown 400W CM-PS400W Standart купить с доставкой в Москве
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Блок питания Crown 400W CM-PS400W Standart

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Блок питания Crown 400W CM-PS400W Standart
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362938
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Характеристики

Бренд
CROWN
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
20х16х10
Вес, г.
900

Описание товара Блок питания Crown 400W CM-PS400W Standart

Блок питания CROWN 400W [CM-PS400W] адаптирован для применения в домашних и офисных сборках. Он создан с использованием проверенных компонентов, за счет чего прослужит в течение продолжительного времени. Выпускается БП в формате ATX, он совместим с большинством компьютерных корпусов. Блок питания CROWN 400W [CM-PS400W] имеет мощность номинальную 400. При понижении напряжения до 12 В, этот параметр составляет 180. При покупке БП необходимо рассчитать энергопотребление компонентов сборки. В блок питания установлена активная система охлаждения. Благодаря ей поддерживается оптимальная температура внутри БП, вентилятор не допускает перегрев компонентов. Энергию блок питания получает от сети, входное напряжение – 230 В. В комплекте предоставляется кабель для его подключения к розетке. Процедура установки блока питания в корпусе проста, она не вызовет трудностей у владельца. В БП встроены кабели, с помощью которых происходит последующее подключение комплектующих.

Отзывы о товаре Блок питания Crown 400W CM-PS400W Standart




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Характеристики
Бренд
CROWN
Тип товара
Блок питания
Описание
Блок питания CROWN 400W [CM-PS400W] адаптирован для применения в домашних и офисных сборках. Он создан с использованием проверенных компонентов, за счет чего прослужит в течение продолжительного времени. Выпускается БП в формате ATX, он совместим с большинством компьютерных корпусов. Блок питания CROWN 400W [CM-PS400W] имеет мощность номинальную 400. При понижении напряжения до 12 В, этот параметр составляет 180. При покупке БП необходимо рассчитать энергопотребление компонентов сборки. В блок питания установлена активная система охлаждения. Благодаря ей поддерживается оптимальная температура внутри БП, вентилятор не допускает перегрев компонентов. Энергию блок питания получает от сети, входное напряжение – 230 В. В комплекте предоставляется кабель для его подключения к розетке. Процедура установки блока питания в корпусе проста, она не вызовет трудностей у владельца. В БП встроены кабели, с помощью которых происходит последующее подключение комплектующих.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Crown 400W CM-PS400W Standart - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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