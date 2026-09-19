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Корпус ExeGate Minitower BAA-107U (EX283060RUS) Black купить с доставкой в Москве
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Корпус ExeGate Minitower BAA-107U (EX283060RUS) Black

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Корпус ExeGate Minitower BAA-107U (EX283060RUS) Black - фото 1
Корпус ExeGate Minitower BAA-107U (EX283060RUS) Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус ExeGate Minitower BAA-107U (EX283060RUS) Black - фото 1
  • Корпус ExeGate Minitower BAA-107U (EX283060RUS) Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362864
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
185x350x315
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х20
Вес, кг.
5

Описание товара Корпус ExeGate Minitower BAA-107U (EX283060RUS) Black

Серия специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Несмотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.



Теги товара: Сталь, Нет, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус ExeGate Minitower BAA-107U (EX283060RUS) Black




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
185x350x315
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Серия специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Несмотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.


Теги товара: Сталь, Нет, Верхнее
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус ExeGate Minitower BAA-107U (EX283060RUS) Black - купить по цене 1250 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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