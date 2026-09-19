Сумка для фотоаппарата LowePro Union Ultra-Zoom черный Acme Made
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для компактных фотоаппаратов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362414
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для компактных фотоаппаратов
Габариты (ВxШxГ), см
12.1x10.2x15.2
Материал
кожа
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х20
Вес, г.
500
Описание товара Сумка для фотоаппарата LowePro Union Ultra-Zoom черный Acme Made
Небольшая, но многофункциональная плечевая фотосумка Acme Made Union Ultra-Zoom представляет собой миниатюрный мессенджер. Обтекаемая форма сумки обеспечивает особую эргономику и удобство в использовании. Она создана специально для защиты ультра-зум камер, камер формата микро 4/3 и беззеркальных камер. Union Ultra-Zoom вмещает, камеру, объектив и ещё несколько мелких вещей вроде батареек или карты памяти. Имеется внешний карман для хранения крышки объектива. Сумка Union Ultra-Zoom обеспечивает несколько вариантов переноски: на плече либо на поясе.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Чехлы для компактных фотоаппаратов
Габариты (ВxШxГ), см
12.1x10.2x15.2
Материал
кожа
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Небольшая, но многофункциональная плечевая фотосумка Acme Made Union Ultra-Zoom представляет собой миниатюрный мессенджер. Обтекаемая форма сумки обеспечивает особую эргономику и удобство в использовании. Она создана специально для защиты ультра-зум камер, камер формата микро 4/3 и беззеркальных камер. Union Ultra-Zoom вмещает, камеру, объектив и ещё несколько мелких вещей вроде батареек или карты памяти. Имеется внешний карман для хранения крышки объектива. Сумка Union Ultra-Zoom обеспечивает несколько вариантов переноски: на плече либо на поясе.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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