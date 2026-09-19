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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362118
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Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PrismStation 5AC
Точка доступа Ubiquiti PS-5AC представляет собой устройство с необычной и оригинальной компоновкой. Модель использует модульный принцип с отдельным основанием и рупорными антеннами различной диаграммы направленности. Благодаря этому обеспечивается максимальная универсальность устройства и возможность его точной настройки под конкретные условия использования. Еще одной важной особенностью точки доступа является ее поворотная конструкция и возможность установки на мачту, что позволяет легко выбрать наиболее оптимальное положение. Для подключения используется порт Ethernet с поддержкой технологии PoE. Точка доступа Ubiquiti PS-5AC работает на частоте 5 ГГц и поддерживает стандарт Wi-Fi 802.11a/c, за счет чего скорость беспроводного соединения может достигать 500 Мбит/с. Благодаря мощности передатчика в 28 dBm, а также внутренней антенне с коэффициентом усиления 14 dBi устройство может обеспечить стабильный сигнал без помех и искажений вне зависимости от количества подключенных устройств и на большом расстоянии. Точка доступа Ubiquiti PS-5AC поддерживает управление при помощи Web-интерфейса. Также есть фирменное мобильное приложение UISP Mobile (UNMS). Комплект поставки точки доступа включает в себя набор креплений и различные кабели.
Точка доступа Ubiquiti PS-5AC представляет собой устройство с необычной и оригинальной компоновкой. Модель использует модульный принцип с отдельным основанием и рупорными антеннами различной диаграммы направленности. Благодаря этому обеспечивается максимальная универсальность устройства и возможность его точной настройки под конкретные условия использования. Еще одной важной особенностью точки доступа является ее поворотная конструкция и возможность установки на мачту, что позволяет легко выбрать наиболее оптимальное положение. Для подключения используется порт Ethernet с поддержкой технологии PoE. Точка доступа Ubiquiti PS-5AC работает на частоте 5 ГГц и поддерживает стандарт Wi-Fi 802.11a/c, за счет чего скорость беспроводного соединения может достигать 500 Мбит/с. Благодаря мощности передатчика в 28 dBm, а также внутренней антенне с коэффициентом усиления 14 dBi устройство может обеспечить стабильный сигнал без помех и искажений вне зависимости от количества подключенных устройств и на большом расстоянии. Точка доступа Ubiquiti PS-5AC поддерживает управление при помощи Web-интерфейса. Также есть фирменное мобильное приложение UISP Mobile (UNMS). Комплект поставки точки доступа включает в себя набор креплений и различные кабели.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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