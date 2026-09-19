Объектив планахроматический Levenhuk MED 4x_76068
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Характеристики
Тип товара
Объектив для микроскопа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 360041
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
6х4х4
Вес, г.
92
Описание товара Объектив планахроматический Levenhuk MED 4x_76068
Levenhuk MED 4x – объектив-планахромат с 4-кратным увеличением. Он предназначен для установки в лабораторные микроскопы любых марок и передает изображение высокого качества. Оптика убирает из картинки сферические искажения, выравнивает поле зрения, увеличивает контрастность, улучшает цветопередачу. Благодаря большому рабочему расстоянию объектив можно использовать практически на любых оптических системах. Объектив Levenhuk MED 4x – прекрасный выбор для лаборатории и решения сложных микробиологических задач. Комплектация: Объектив, пластиковый футляр.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Levenhuk MED 4x – объектив-планахромат с 4-кратным увеличением. Он предназначен для установки в лабораторные микроскопы любых марок и передает изображение высокого качества. Оптика убирает из картинки сферические искажения, выравнивает поле зрения, увеличивает контрастность, улучшает цветопередачу. Благодаря большому рабочему расстоянию объектив можно использовать практически на любых оптических системах. Объектив Levenhuk MED 4x – прекрасный выбор для лаборатории и решения сложных микробиологических задач. Комплектация: Объектив, пластиковый футляр.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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