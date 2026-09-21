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Характеристики
Тип товара
Видеоокуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700584
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Описание товара Видеоокуляр Микромед Эврика 1.3 МР-AC
Микромед Эврика 1.3 MP-AC позволяет в режиме реального времени наблюдать увеличенные изображения на мониторе и сохранять фото и видео файлы. Устройство может использоваться с микроскопами любого типа - монокулярными, бинокулярными, тринокулярными и стереомикроскопами. Микромед Эврика 1.3 MP-AC находит широкое применение в учебных биологических лабораториях, классах школ и лицеев и при самостоятельных занятиях в домашних условиях. Видеоокуляр имеет цветной CMOS сенсор формата 1/3“ с физическими размерами. 4.60x3.70 мм и размером пикселя 3.4x3.4 мкм. Сенсор имеет очень высокую чувствительность 4.5 В/люкс-сек и обеспечивает динамический диапазон 74 дБ, и отношение сигнал/шум 38.5 дБ. Высокая чувствительность позволяет без ограничений использовать объективы большого увеличения и исследовать образцы с низким пропусканием света. Видеоокуляр поддерживает максимальное разрешение до 1520x856.
Микромед Эврика 1.3 MP-AC позволяет в режиме реального времени наблюдать увеличенные изображения на мониторе и сохранять фото и видео файлы. Устройство может использоваться с микроскопами любого типа - монокулярными, бинокулярными, тринокулярными и стереомикроскопами. Микромед Эврика 1.3 MP-AC находит широкое применение в учебных биологических лабораториях, классах школ и лицеев и при самостоятельных занятиях в домашних условиях. Видеоокуляр имеет цветной CMOS сенсор формата 1/3“ с физическими размерами. 4.60x3.70 мм и размером пикселя 3.4x3.4 мкм. Сенсор имеет очень высокую чувствительность 4.5 В/люкс-сек и обеспечивает динамический диапазон 74 дБ, и отношение сигнал/шум 38.5 дБ. Высокая чувствительность позволяет без ограничений использовать объективы большого увеличения и исследовать образцы с низким пропусканием света. Видеоокуляр поддерживает максимальное разрешение до 1520x856.
Видеоокуляр Микромед Эврика 1.3 МР-AC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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