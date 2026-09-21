Top.Mail.Ru
Видеоокуляр Микромед Эврика 1.3 МР-AC купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеоокуляр Микромед Эврика 1.3 МР-AC

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеоокуляр Микромед Эврика 1.3 МР-AC - фото 1
Видеоокуляр Микромед Эврика 1.3 МР-AC - фото 2
Видеоокуляр Микромед Эврика 1.3 МР-AC - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеоокуляр
  • Видеоокуляр Микромед Эврика 1.3 МР-AC - фото 1
  • Видеоокуляр Микромед Эврика 1.3 МР-AC - фото 2
  • Видеоокуляр Микромед Эврика 1.3 МР-AC - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700584
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Видеоокуляр
Особенности
разрешение 1.3 Мп
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х4
Вес, г.
100

Описание товара Видеоокуляр Микромед Эврика 1.3 МР-AC

Микромед Эврика 1.3 MP-AC позволяет в режиме реального времени наблюдать увеличенные изображения на мониторе и сохранять фото и видео файлы. Устройство может использоваться с микроскопами любого типа - монокулярными, бинокулярными, тринокулярными и стереомикроскопами. Микромед Эврика 1.3 MP-AC находит широкое применение в учебных биологических лабораториях, классах школ и лицеев и при самостоятельных занятиях в домашних условиях. Видеоокуляр имеет цветной CMOS сенсор формата 1/3“ с физическими размерами. 4.60x3.70 мм и размером пикселя 3.4x3.4 мкм. Сенсор имеет очень высокую чувствительность 4.5 В/люкс-сек и обеспечивает динамический диапазон 74 дБ, и отношение сигнал/шум 38.5 дБ. Высокая чувствительность позволяет без ограничений использовать объективы большого увеличения и исследовать образцы с низким пропусканием света. Видеоокуляр поддерживает максимальное разрешение до 1520x856.

Отзывы о товаре Видеоокуляр Микромед Эврика 1.3 МР-AC




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Видеоокуляр
Особенности
разрешение 1.3 Мп
Страна производитель
Китай
Описание
Микромед Эврика 1.3 MP-AC позволяет в режиме реального времени наблюдать увеличенные изображения на мониторе и сохранять фото и видео файлы. Устройство может использоваться с микроскопами любого типа - монокулярными, бинокулярными, тринокулярными и стереомикроскопами. Микромед Эврика 1.3 MP-AC находит широкое применение в учебных биологических лабораториях, классах школ и лицеев и при самостоятельных занятиях в домашних условиях. Видеоокуляр имеет цветной CMOS сенсор формата 1/3“ с физическими размерами. 4.60x3.70 мм и размером пикселя 3.4x3.4 мкм. Сенсор имеет очень высокую чувствительность 4.5 В/люкс-сек и обеспечивает динамический диапазон 74 дБ, и отношение сигнал/шум 38.5 дБ. Высокая чувствительность позволяет без ограничений использовать объективы большого увеличения и исследовать образцы с низким пропусканием света. Видеоокуляр поддерживает максимальное разрешение до 1520x856.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеоокуляр Микромед Эврика 1.3 МР-AC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...