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Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм) купить с доставкой в Москве
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Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм)

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Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм) - фото 1
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм) - фото 2
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм) - фото 3
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм) - фото 4
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм) - фото 5
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм) - фото 6
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кольца крепежные
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм) - фото 1
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм) - фото 2
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм) - фото 3
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм) - фото 4
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм) - фото 5
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм) - фото 6
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221276
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Кольца крепежные
Особенности
внутренний диаметр 182 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х13
Вес, кг.
1

Описание товара Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм)

Крепежные кольца Sky-Watcher сделаны из литого алюминия и предназначены для установки оптической трубы телескопа на монтировку. Кольца можно использовать с любыми экваториальными монтировками Sky-Watcher и азимутальной монтировкой Sky-Watcher AZ3. Для фиксирования колец применяются стопорные винты. Силу крепежа можно регулировать. Эту модель колец можно использовать с рефлекторами Ньютона с апертурой 150 мм. На одно из крепежных колец можно устанавливать фотооборудование – оно снабжено креплением 1/4.

Отзывы о товаре Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм)




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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Кольца крепежные
Особенности
внутренний диаметр 182 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Крепежные кольца Sky-Watcher сделаны из литого алюминия и предназначены для установки оптической трубы телескопа на монтировку. Кольца можно использовать с любыми экваториальными монтировками Sky-Watcher и азимутальной монтировкой Sky-Watcher AZ3. Для фиксирования колец применяются стопорные винты. Силу крепежа можно регулировать. Эту модель колец можно использовать с рефлекторами Ньютона с апертурой 150 мм. На одно из крепежных колец можно устанавливать фотооборудование – оно снабжено креплением 1/4.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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