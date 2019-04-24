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Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ190К(компакт)

(4)
Артикул: 35684
Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ190К(компакт)
5 750 руб. 
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+ 84 КэтКоинов
Артикул: 35684
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендРесанта
Тип товараСварочный аппарат инверторный
Продолжительность включения при максимальном токе70%
Степень защитыIP21
Температурный диапазон работыот 40°C до -10°C
Тип выходного токапостоянный
Типы сваркиручная дуговая (MMA)
Форсаж дугиесть

Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 190К компакт – один из лучших в своём классе инверторных приборов, позволяющих вести работы при помощи электродов вплоть до 5-мм диаметра. С его помощью можно сваривать гаражные ворота, толстые трубы и арматуру, листы до 0,5 см толщиной. Изделие может эксплуатироваться при условии ограничения пространства. Высокий класс защиты от пыли и влаги IP21 делает его отличным выбором не только для любителей, но и для профи.

Особенности и преимущества модели Ресанта САИ 190К компакт:

  • При потребляемом токе в 190А он может работать с электродами диаметра 5 мм, что существенно расширяет круг решаемых задач;
  • Может использоваться при напряжении в сети от 190 до 240В, что возможно благодаря интегрированному в схему стабилизатору. Незаменим при работе на даче или в сельской местности;
  • Можно работать при отрицательных температурах (до -10 градусов по Цельсию);
  • Сердечник электрода оплавляется равномерно, поэтому можно создавать качественные сплошные швы без особых навыков в области сваривания металлов. Погрешность разрыва минимальна;
  • Проблема залипания электрода решена благодаря наличию особой функции. Теперь сваривание крупных деталей при недостаточно твердой руке – не проблема;
  • Настройки и управление понятны даже новичку;
  • Внутренние элементы расположены так, чтобы защитить от пробоя на корпус при сложных обстоятельствах;
  • Длина проводов, идущих к клеммам, оптимальна для выполнения любых работ. Она строго рассчитана под характеристики аппарата;
  • Потребляемый ток невелик по сравнению с моделями других производителей. Это позволяет работать от обычной бытовой электросети без подключения к магистрали;
  • На максимальном токе аппарат может не только сваривать, но и пережигать стальные детали. Поэтому можно эффективно использовать устройство для порезки металлопроката;
  • Стабильная работа от дизельных генераторов тока.

Комплектация:

  • Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 190К компакт;
  • Кабель с электрододержателем;
  • Кабель с клеммой заземления;
  • Паспорт изделия;
  • Упаковка.

 

Видео:

Видеообзор на Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ190К(компакт)

Видеообзор Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ190К(компакт)



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Рейтинг: 5 на основе 4 отзывов
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24.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Маленький, лёгкий, очень удобно варить

Недостатки:
Кабель коротковатый

Комментарий:
Взял для домашних дел, справляется на урра


29.04.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Маленький, лёгкий, очень удобно варить

Недостатки:
Кабель коротковатый

Комментарий:
Взял для домашних дел, справляется на урра


29.04.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Инвертор лёгкий, удобный. Был взят для постройки гаража. Аппарат отлично справился! Бывало такое ,что варил долго без остановки и аппарат со всем справился. Отлично варит электродом 3 мм. Пользуюсь уже больше года. На даче варит отлично, а вы сами знаете какое там низкое напряжение. Мне аппарат понравился

Недостатки:
За 1 год использования не обнаружил

Комментарий:
190 ампер, думаю самое то для дачи, больше и не надо


29.04.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
1. Низкая цена.
2. Качество сопоставимо с более дорогими моделями
3. Удобство , самый компактный аппарат в моем арсенале сварщика.

Недостатки:
Не выявлено

Комментарий:
Есть также Ресанта САИПА 200 работает уже более 2-х лет -НА ОТЛИЧНО.

Самовывоз невозможен
Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ190К(компакт) – стоимость товара 5750 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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