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Углошлифовальная машина Вихрь УШМ-180/1800

Артикул: 35442
Углошлифовальная машина Вихрь УШМ-180/1800
4 890 руб. 

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Артикул: 35442
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараШлифмашина угловая
Мощность1800 Вт
Тормоз двигателянет
Диаметр диска180 мм
Диаметр посадочного отверстия22.2 мм
Дополнительная рукояткаесть
Макс. частота вращения диска7500 об/мин
Блокировка кнопки включенияда
Регулировка частоты вращениянет
Пылесборникнет
Питаниеот сети
Защита от перегрузокнет
В кейсенет
Фиксация шпинделяда
Длина, см48
Ширина, см12
Высота, см16
Вес, кг5.5
Угловая шлифмашина, мощность 1800 Вт, частота вращения диска до 7500 об/мин, диаметр диска до 180 мм, вес: 5.5 кг


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Самовывоз невозможен
Углошлифовальная машина Вихрь УШМ-180/1800 - по цене 4890 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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