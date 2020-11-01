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Отрезная пила Вихрь ОП-355/2200

Артикул: 35424
Отрезная пила Вихрь ОП-355/2200
9 690 руб. 

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8 960 руб. 

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Артикул: 35424
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараПила отрезная
Глубина пропила115 мм
Диаметр диска355 мм
Диаметр посадочного отверстия25 мм
Конструкциянастольная
Лазерный маркернет
Мощность2200 Вт
Скорость вращения3800 об/мин
Антивибрационная системанет
Подключение пылесосанет
Электронная защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделянет
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Пылесборникнет
Питаниеот сети
Плавный пускнет
Плавная регулировка скоростинет
В кейсенет
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см55
Ширина, см25
Высота, см45
Вес, кг13.6
дисковая, настольная, вес - 13.6 кг


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Отрезная пила Вихрь ОП-355/2200 - данный товар вы можете купить по цене по цене 9690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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