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Жесткий диск HDD Western Digital Purple 10Tb (WD102PURZ) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD Western Digital Purple 10Tb (WD102PURZ)

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Жесткий диск Western Digital Purple 10Tb (WD102PURZ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 351517
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
450

Описание товара Жесткий диск HDD Western Digital Purple 10Tb (WD102PURZ)

10-терабайтный жесткий диск WD Purple [WD102PURZ] позиционируется производителем в качестве устройства хранения данных, размещаемого в составе систем видеонаблюдения. При этом ничто не мешает вам установить данный HDD и в компьютер. Устройство, адаптированное к высокой интенсивности эксплуатации, отличается повышенным уровнем надежности. Заслуживает внимания и производительность диска: он способен обеспечить скорость передачи данных до 245 МБ/с. Интерфейс подключения – SATA III. Диск WD Purple [WD102PURZ] характеризуется объемом кеш-памяти, равным 256 МБ. Частота вращения шпинделя стандартна – 7200 оборотов в минуту. Диск не производит значительного шума: уровень шума в работе не превышает 29 дБ, а в простое – 20 дБ. Максимальное энергопотребление устройства – 6.3 Вт. Форм-фактор HDD – 3.5 дюйма. Модель имеет стандартные габаритные размеры – 101.6x147x26 мм. Масса диска равна 650 г. На корпус HDD нанесена наклейка, цветовое оформление которой соответствует названию производственной серии.

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Western Digital Purple 10Tb (WD102PURZ)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Описание
10-терабайтный жесткий диск WD Purple [WD102PURZ] позиционируется производителем в качестве устройства хранения данных, размещаемого в составе систем видеонаблюдения. При этом ничто не мешает вам установить данный HDD и в компьютер. Устройство, адаптированное к высокой интенсивности эксплуатации, отличается повышенным уровнем надежности. Заслуживает внимания и производительность диска: он способен обеспечить скорость передачи данных до 245 МБ/с. Интерфейс подключения – SATA III. Диск WD Purple [WD102PURZ] характеризуется объемом кеш-памяти, равным 256 МБ. Частота вращения шпинделя стандартна – 7200 оборотов в минуту. Диск не производит значительного шума: уровень шума в работе не превышает 29 дБ, а в простое – 20 дБ. Максимальное энергопотребление устройства – 6.3 Вт. Форм-фактор HDD – 3.5 дюйма. Модель имеет стандартные габаритные размеры – 101.6x147x26 мм. Масса диска равна 650 г. На корпус HDD нанесена наклейка, цветовое оформление которой соответствует названию производственной серии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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