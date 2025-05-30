Жесткий диск HDD Seagate 20TB (ST20000NM007D)

Источник: Я ндекс Маркет

Илья Ч.



Брал для сервера, для хранения личных фото/видео/документов, а также для фильмов и пр. Заказал 4.04.2025, пришел через 2 дня. Дата производства (на наклейке - 16.03.2024). Отлично упакован: в заводской упаковке, в «пупырке» (был запакован в 10!! слоев), в картонной коробке. Без вмятин, следов использования. Поставил сначала в ПК. Довольно тихий, тише, чем 3 используемых мною в сервере Seagate IronWolf Pro 12 ТБ (ST12000NE0008). Проверил наработку: по CrystalDiskInfo – 0 часов, по FRAM (проверил наработку по FRAM благодаря отзывам/рекомендациям других покупателей на сайте) - 28 часов (!). Диск новый! Мои соображения: если диск (20 ТБ) появился на рынке всего пару лет назад, то вряд ли диск 1-1,5 года уже поработал в Data Center. В таких центрах диски, наверное, используют по 3-4 года, а, значит это относится к более ранним дискам и не такого большого объема, а меньше – 8-16 ТБ. Ну, может, я не прав… Поставил в домашний Synology DS420+, пока проверяется. Прошел 65%, ошибок нет. Кстати, сервер Synology сообщил, такой диск отсутствуют в списке рекомендуемых. Но на сайте Synology в списке рекомендуемых присутствуют диски объемом ТОЛЬКО до 16 ТБ. Скорее всего, список обновят. Спасибо продавцу. Буду покупать 2-й такой для RAID. Однозначно рекомендую к покупке. Дополню отзыв, если что не так