Жесткий диск HDD Seagate 20TB (ST20000NM007D)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
20 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 518149
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
20 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
670
Описание товара Жесткий диск HDD Seagate 20TB (ST20000NM007D)
Накопитель корпоративного класса Seagate Exos обеспечивает максимальную емкость хранения. Жесткий диск емкостью 20 Тб. Диск выполнен в формате 3.5" с интерфейсом подключения SATA 6Gb/s и скоростью вращения 7200rpm.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 77 170 руб.19293 руб. в СплитЖесткий диск WD Gold 14Tb (WD141KRYZ)
-
В наличииЦена 78 160 руб.19540 руб. в СплитЖесткий диск Seagate SATA-III 16Tb ST16000NT001 NAS Ironwolf Pro...
-
В наличииЦена 81 280 руб.20320 руб. в СплитЖесткий диск HDD Synology 12Tb (HAT5300-12T)
-
В наличииЦена 81 590 руб.20398 руб. в СплитЖесткий диск WD 24Tb 7200rpm (WD241KFGX) Red Pro SATA III 6Gb/s ...
-
В наличииЦена 86 780 руб.21695 руб. в СплитЖесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09ACA18TE)
-
В наличииЦена 86 790 руб.21698 руб. в СплитЖесткий диск Western Digital Original Red Pro 16Tb (WD161KFGX)
-
В наличииЦена 88 890 руб.22223 руб. в СплитЖесткий диск HDD Synology SATA 16TB (HAT5300-16T)
-
В наличииЦена 90 580 руб.22645 руб. в СплитЖесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09SCA18TE)
-
В наличииЦена 115 310 руб.28828 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 24TB WD241KRYZ Server Gold
-
В наличииЦена 115 660 руб.28915 руб. в СплитЖесткий диск WD 26Tb 7200rpm (WD260PURP) Purple Pro SATA III 6Gb...
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
20 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Накопитель корпоративного класса Seagate Exos обеспечивает максимальную емкость хранения. Жесткий диск емкостью 20 Тб. Диск выполнен в формате 3.5" с интерфейсом подключения SATA 6Gb/s и скоростью вращения 7200rpm.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Достоинства:
Комментарий:
Хороший hdd, быстрый и достаточно надежный, по сравнению с дисками серии Х18 показался немного тише, на наклейке указана прошивка SN06, по факту SN03, но это не удивительно. Обновился через SeaTools до SN06
Достоинства:
Комментарий:
Брал для сервера, для хранения личных фото/видео/документов, а также для фильмов и пр. Заказал 4.04.2025, пришел через 2 дня. Дата производства (на наклейке - 16.03.2024). Отлично упакован: в заводской упаковке, в «пупырке» (был запакован в 10!! слоев), в картонной коробке. Без вмятин, следов использования. Поставил сначала в ПК. Довольно тихий, тише, чем 3 используемых мною в сервере Seagate IronWolf Pro 12 ТБ (ST12000NE0008). Проверил наработку: по CrystalDiskInfo – 0 часов, по FRAM (проверил наработку по FRAM благодаря отзывам/рекомендациям других покупателей на сайте) - 28 часов (!). Диск новый! Мои соображения: если диск (20 ТБ) появился на рынке всего пару лет назад, то вряд ли диск 1-1,5 года уже поработал в Data Center. В таких центрах диски, наверное, используют по 3-4 года, а, значит это относится к более ранним дискам и не такого большого объема, а меньше – 8-16 ТБ. Ну, может, я не прав… Поставил в домашний Synology DS420+, пока проверяется. Прошел 65%, ошибок нет. Кстати, сервер Synology сообщил, такой диск отсутствуют в списке рекомендуемых. Но на сайте Synology в списке рекомендуемых присутствуют диски объемом ТОЛЬКО до 16 ТБ. Скорее всего, список обновят. Спасибо продавцу. Буду покупать 2-й такой для RAID. Однозначно рекомендую к покупке. Дополню отзыв, если что не так
Достоинства:
Комментарий:
20тб диск за приемлемую цену. Покупал для хранилища на ZFS, пока полет нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
беру товар у продавца не в первый раз, качеством в целом доволен. В этот раз диск пришёл с небольшой вмятиной (хотя после вскрытия пакета вмятина оказалась больше, чем было видно) Так как вмятина была со стороны разъема питания, решил взять, на работу повлиять не должно. Установил, определился нормально, копирует уже в районе часа.
Достоинства:
Комментарий:
Супер, диск хороший, работает в Nas 27/7
Достоинства:
Комментарий:
Пока все отлично встало и заработало. Посмотрим, что будет дальше.
Жесткий диск HDD Seagate 20TB (ST20000NM007D) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Seagate 20TB (ST20000NM007D)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший hdd, быстрый и достаточно надежный, по сравнению с дисками серии Х18 показался немного тише, на наклейке указана прошивка SN06, по факту SN03, но это не удивительно. Обновился через SeaTools до SN06
Достоинства:
Комментарий:
Брал для сервера, для хранения личных фото/видео/документов, а также для фильмов и пр. Заказал 4.04.2025, пришел через 2 дня. Дата производства (на наклейке - 16.03.2024). Отлично упакован: в заводской упаковке, в «пупырке» (был запакован в 10!! слоев), в картонной коробке. Без вмятин, следов использования. Поставил сначала в ПК. Довольно тихий, тише, чем 3 используемых мною в сервере Seagate IronWolf Pro 12 ТБ (ST12000NE0008). Проверил наработку: по CrystalDiskInfo – 0 часов, по FRAM (проверил наработку по FRAM благодаря отзывам/рекомендациям других покупателей на сайте) - 28 часов (!). Диск новый! Мои соображения: если диск (20 ТБ) появился на рынке всего пару лет назад, то вряд ли диск 1-1,5 года уже поработал в Data Center. В таких центрах диски, наверное, используют по 3-4 года, а, значит это относится к более ранним дискам и не такого большого объема, а меньше – 8-16 ТБ. Ну, может, я не прав… Поставил в домашний Synology DS420+, пока проверяется. Прошел 65%, ошибок нет. Кстати, сервер Synology сообщил, такой диск отсутствуют в списке рекомендуемых. Но на сайте Synology в списке рекомендуемых присутствуют диски объемом ТОЛЬКО до 16 ТБ. Скорее всего, список обновят. Спасибо продавцу. Буду покупать 2-й такой для RAID. Однозначно рекомендую к покупке. Дополню отзыв, если что не так
Достоинства:
Комментарий:
20тб диск за приемлемую цену. Покупал для хранилища на ZFS, пока полет нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
беру товар у продавца не в первый раз, качеством в целом доволен. В этот раз диск пришёл с небольшой вмятиной (хотя после вскрытия пакета вмятина оказалась больше, чем было видно) Так как вмятина была со стороны разъема питания, решил взять, на работу повлиять не должно. Установил, определился нормально, копирует уже в районе часа.
Достоинства:
Комментарий:
Супер, диск хороший, работает в Nas 27/7
Достоинства:
Комментарий:
Пока все отлично встало и заработало. Посмотрим, что будет дальше.