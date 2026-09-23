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Жесткий диск WD 24Tb 7200rpm (WD241PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s 512Mb 3,5" купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск WD 24Tb 7200rpm (WD241PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s 512Mb 3,5"

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Жесткий диск WD 24Tb 7200rpm (WD241PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s 512Mb 3,5&quot; - фото 1
Жесткий диск WD 24Tb 7200rpm (WD241PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s 512Mb 3,5&quot; - фото 2
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Жесткий диск WD 24Tb 7200rpm (WD241PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s 512Mb 3,5&quot; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
24 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск WD 24Tb 7200rpm (WD241PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s 512Mb 3,5&quot; - фото 1
  • Жесткий диск WD 24Tb 7200rpm (WD241PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s 512Mb 3,5&quot; - фото 2
  • Жесткий диск WD 24Tb 7200rpm (WD241PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s 512Mb 3,5&quot; - фото 3
  • Жесткий диск WD 24Tb 7200rpm (WD241PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s 512Mb 3,5&quot; - фото 4
  • Жесткий диск WD 24Tb 7200rpm (WD241PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s 512Mb 3,5&quot; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
110 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735218
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Характеристики

Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
24 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, кг.
1

Описание товара Жесткий диск WD 24Tb 7200rpm (WD241PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s 512Mb 3,5"

Накопители WD Purple Pro созданы для современных записывающих устройств с поддержкой искусственного интеллекта, решений с технологиями глубокого обучения и серверов видеоаналитики, для которых нужны высокопроизводительные накопители большой емкости, выдерживающие значительные нагрузки. WD Purple Pro с технологией OptiNAND — жесткий диск корпоративного класса, обладающий большой емкостью и предназначенный для серверов видеоаналитики, систем искусственного интеллекта и глубокого обучения, решающих задачи, основанные на данных. Технология искусственного интеллекта AllFrame поддерживает до 32 потоков для работы аналитической системы на основе глубокого обучения, уменьшая потерю кадров. Диски WD Purple Pro оптимизированы для поддержки до 64 однопотоковых камер высокой четкости, помимо 32 одновременных потоков с поддержкой искусственного интеллекта. Благодаря такой универсальности можно без труда обновлять и масштабировать интеллектуальное решение для видеонаблюдения в соответствии с меняющимися требованиями. Эти надежные диски, предназначенные для рабочей нагрузки до 550 ТБ/год, могут поддерживать круглосуточные процессы записи и анализа данных в современных записывающих устройствах с поддержкой искусственного интеллекта, в устройствах для видеоаналитики и серверах с технологиями глубокого обучения. Жесткие диски WD Purple Pro со средним временем наработки на отказ до 2,5 млн часов включают устойчивые к окислению компоненты и поддерживают несколько отсеков для обеспечения надежной работы в крупномасштабных системах видеонаблюдения. Они также поставляются с ограниченной гарантией на 5 лет.

Отзывы о товаре Жесткий диск WD 24Tb 7200rpm (WD241PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s 512Mb 3,5"




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Характеристики
Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
24 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Описание
Накопители WD Purple Pro созданы для современных записывающих устройств с поддержкой искусственного интеллекта, решений с технологиями глубокого обучения и серверов видеоаналитики, для которых нужны высокопроизводительные накопители большой емкости, выдерживающие значительные нагрузки. WD Purple Pro с технологией OptiNAND — жесткий диск корпоративного класса, обладающий большой емкостью и предназначенный для серверов видеоаналитики, систем искусственного интеллекта и глубокого обучения, решающих задачи, основанные на данных. Технология искусственного интеллекта AllFrame поддерживает до 32 потоков для работы аналитической системы на основе глубокого обучения, уменьшая потерю кадров. Диски WD Purple Pro оптимизированы для поддержки до 64 однопотоковых камер высокой четкости, помимо 32 одновременных потоков с поддержкой искусственного интеллекта. Благодаря такой универсальности можно без труда обновлять и масштабировать интеллектуальное решение для видеонаблюдения в соответствии с меняющимися требованиями. Эти надежные диски, предназначенные для рабочей нагрузки до 550 ТБ/год, могут поддерживать круглосуточные процессы записи и анализа данных в современных записывающих устройствах с поддержкой искусственного интеллекта, в устройствах для видеоаналитики и серверах с технологиями глубокого обучения. Жесткие диски WD Purple Pro со средним временем наработки на отказ до 2,5 млн часов включают устойчивые к окислению компоненты и поддерживают несколько отсеков для обеспечения надежной работы в крупномасштабных системах видеонаблюдения. Они также поставляются с ограниченной гарантией на 5 лет.
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Доставка
Отзывы


Жесткий диск WD 24Tb 7200rpm (WD241PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s 512Mb 3,5" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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