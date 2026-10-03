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Жесткий диск HDD Seagate Exos X22 22TB (ST22000NM000E) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD Seagate Exos X22 22TB (ST22000NM000E)

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Жесткий диск HDD Seagate Exos X22 22TB (ST22000NM000E) - фото 1
Жесткий диск HDD Seagate Exos X22 22TB (ST22000NM000E) - фото 2
Жесткий диск HDD Seagate Exos X22 22TB (ST22000NM000E) - фото 3
Жесткий диск HDD Seagate Exos X22 22TB (ST22000NM000E) - фото 4
Жесткий диск HDD Seagate Exos X22 22TB (ST22000NM000E) - фото 5
Жесткий диск HDD Seagate Exos X22 22TB (ST22000NM000E) - фото 6
Жесткий диск HDD Seagate Exos X22 22TB (ST22000NM000E) - фото 7
Жесткий диск HDD Seagate Exos X22 22TB (ST22000NM000E) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
22 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
  • Жесткий диск HDD Seagate Exos X22 22TB (ST22000NM000E) - фото 1
  • Жесткий диск HDD Seagate Exos X22 22TB (ST22000NM000E) - фото 2
  • Жесткий диск HDD Seagate Exos X22 22TB (ST22000NM000E) - фото 3
  • Жесткий диск HDD Seagate Exos X22 22TB (ST22000NM000E) - фото 4
  • Жесткий диск HDD Seagate Exos X22 22TB (ST22000NM000E) - фото 5
  • Жесткий диск HDD Seagate Exos X22 22TB (ST22000NM000E) - фото 6
  • Жесткий диск HDD Seagate Exos X22 22TB (ST22000NM000E) - фото 7
  • Жесткий диск HDD Seagate Exos X22 22TB (ST22000NM000E) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
103 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633575
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
22 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х4х2
Вес, г.
680

Описание товара Жесткий диск HDD Seagate Exos X22 22TB (ST22000NM000E)

Exos X22: Мощная производительность, проверенная технология, масштабируемая конструкция

Накопители Seagate® Exos® X22 построены на платформе, которая поставляется миллионами по всему миру и используется в ведущих решениях поставщиков облачных услуг, что делает их самыми востребованными накопителями в нашей сфере данных. Разработанный с максимальной эффективностью использования дискового пространства и защищенный с помощью Seagate Secure™, Exos X22 предлагает максимальную в отрасли емкость, завоевывая доверие клиентов, обеспечивая надежное спокойствие.

Максимальная емкость хранилища для максимальной эффективности использования дискового пространства

  • Лидирующий на рынке жесткий диск емкостью 22 ТБ, предлагающий максимальную доступную емкость для большего количества петабайт на стойку.

  • Высоконадежная производительность с улучшенным кэшированием — что делает его логичным выбором для облачных центров обработки данных и приложений центров обработки данных с массивным масштабированием.

  • Модель Hyperscale SATA, настроенная для больших объемов передачи данных и низкой задержки.

  • Функция PowerBalance™ оптимизирует энергопотребление на терабайт.

  • Максимальная экономия совокупной стоимости владения за счет снижения энергопотребления и веса благодаря конструкции с гелиевым уплотнением.

  • Проверенная технология сварки гелием для дополнительной прочности и защиты от утечек.

  • Цифровые датчики окружающей среды для мониторинга внутренних условий диска для оптимальной работы и производительности.

  • Защита данных и безопасность — благодаря Seagate Secure для безопасного, доступного, быстрого и простого вывода диска из эксплуатации.

  • Проверенная надежность корпоративного класса, подкрепленная 5-летней ограниченной гарантией и показателем MTBF 2,5 млн часов.

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Seagate Exos X22 22TB (ST22000NM000E)




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
22 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Описание

Exos X22: Мощная производительность, проверенная технология, масштабируемая конструкция

Накопители Seagate® Exos® X22 построены на платформе, которая поставляется миллионами по всему миру и используется в ведущих решениях поставщиков облачных услуг, что делает их самыми востребованными накопителями в нашей сфере данных. Разработанный с максимальной эффективностью использования дискового пространства и защищенный с помощью Seagate Secure™, Exos X22 предлагает максимальную в отрасли емкость, завоевывая доверие клиентов, обеспечивая надежное спокойствие.

Максимальная емкость хранилища для максимальной эффективности использования дискового пространства

  • Лидирующий на рынке жесткий диск емкостью 22 ТБ, предлагающий максимальную доступную емкость для большего количества петабайт на стойку.

  • Высоконадежная производительность с улучшенным кэшированием — что делает его логичным выбором для облачных центров обработки данных и приложений центров обработки данных с массивным масштабированием.

  • Модель Hyperscale SATA, настроенная для больших объемов передачи данных и низкой задержки.

  • Функция PowerBalance™ оптимизирует энергопотребление на терабайт.

  • Максимальная экономия совокупной стоимости владения за счет снижения энергопотребления и веса благодаря конструкции с гелиевым уплотнением.

  • Проверенная технология сварки гелием для дополнительной прочности и защиты от утечек.

  • Цифровые датчики окружающей среды для мониторинга внутренних условий диска для оптимальной работы и производительности.

  • Защита данных и безопасность — благодаря Seagate Secure для безопасного, доступного, быстрого и простого вывода диска из эксплуатации.

  • Проверенная надежность корпоративного класса, подкрепленная 5-летней ограниченной гарантией и показателем MTBF 2,5 млн часов.

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Отзывы


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