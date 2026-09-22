Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
30 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
143 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718200
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Жесткий диск Seagate Exos M 30TB (ST30000NM004K)
**Серверный жёсткий диск Seagate Exos M 3.5' 30 TB**
Обеспечьте надёжное хранение больших объёмов данных с серверным жёстким диском Seagate Exos M. Идеален для использования в серверных системах и центрах обработки данных.
**Основные характеристики:**
* номинальный объём: 30 ТБ;
* форм-фактор: 3,5';
* скорость вращения: 7200 об/мин;
* интерфейс: SATA 6Gb/s;
* максимальная скорость чтения: 275 МБ/с;
* максимальная скорость записи: 262 МБ/с;
* буфер: 512 МБ;
* технология записи: CMR;
* поддержка 512e;
* технология Mozaic 3+.
**Преимущества:**
* высокая производительность для обработки больших объёмов данных;
* надёжность и долговечность, необходимые для непрерывной работы в серверных системах;
* совместимость с современными технологиями хранения данных.
Поставляется в варианте Bulk — отличное решение для крупных закупок и построения масштабируемых систем хранения данных.
**Серверный жёсткий диск Seagate Exos M 3.5' 30 TB**
Обеспечьте надёжное хранение больших объёмов данных с серверным жёстким диском Seagate Exos M. Идеален для использования в серверных системах и центрах обработки данных.
**Основные характеристики:**
* номинальный объём: 30 ТБ;
* форм-фактор: 3,5';
* скорость вращения: 7200 об/мин;
* интерфейс: SATA 6Gb/s;
* максимальная скорость чтения: 275 МБ/с;
* максимальная скорость записи: 262 МБ/с;
* буфер: 512 МБ;
* технология записи: CMR;
* поддержка 512e;
* технология Mozaic 3+.
**Преимущества:**
* высокая производительность для обработки больших объёмов данных;
* надёжность и долговечность, необходимые для непрерывной работы в серверных системах;
* совместимость с современными технологиями хранения данных.
Поставляется в варианте Bulk — отличное решение для крупных закупок и построения масштабируемых систем хранения данных.
Жесткий диск Seagate Exos M 30TB (ST30000NM004K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate Exos M 30TB (ST30000NM004K)