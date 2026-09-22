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Жесткий диск Seagate Exos M 30TB (ST30000NM004K) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Seagate Exos M 30TB (ST30000NM004K)

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Жесткий диск Seagate Exos M 30TB (ST30000NM004K) - фото 1
Жесткий диск Seagate Exos M 30TB (ST30000NM004K) - фото 2
Жесткий диск Seagate Exos M 30TB (ST30000NM004K) - фото 3
Жесткий диск Seagate Exos M 30TB (ST30000NM004K) - фото 4
Жесткий диск Seagate Exos M 30TB (ST30000NM004K) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
30 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск Seagate Exos M 30TB (ST30000NM004K) - фото 1
  • Жесткий диск Seagate Exos M 30TB (ST30000NM004K) - фото 2
  • Жесткий диск Seagate Exos M 30TB (ST30000NM004K) - фото 3
  • Жесткий диск Seagate Exos M 30TB (ST30000NM004K) - фото 4
  • Жесткий диск Seagate Exos M 30TB (ST30000NM004K) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
143 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718200
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
30 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
800

Описание товара Жесткий диск Seagate Exos M 30TB (ST30000NM004K)

**Серверный жёсткий диск Seagate Exos M 3.5' 30 TB** Обеспечьте надёжное хранение больших объёмов данных с серверным жёстким диском Seagate Exos M. Идеален для использования в серверных системах и центрах обработки данных. **Основные характеристики:** * номинальный объём: 30 ТБ; * форм-фактор: 3,5'; * скорость вращения: 7200 об/мин; * интерфейс: SATA 6Gb/s; * максимальная скорость чтения: 275 МБ/с; * максимальная скорость записи: 262 МБ/с; * буфер: 512 МБ; * технология записи: CMR; * поддержка 512e; * технология Mozaic 3+. **Преимущества:** * высокая производительность для обработки больших объёмов данных; * надёжность и долговечность, необходимые для непрерывной работы в серверных системах; * совместимость с современными технологиями хранения данных. Поставляется в варианте Bulk — отличное решение для крупных закупок и построения масштабируемых систем хранения данных.

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate Exos M 30TB (ST30000NM004K)




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
30 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Описание
**Серверный жёсткий диск Seagate Exos M 3.5' 30 TB** Обеспечьте надёжное хранение больших объёмов данных с серверным жёстким диском Seagate Exos M. Идеален для использования в серверных системах и центрах обработки данных. **Основные характеристики:** * номинальный объём: 30 ТБ; * форм-фактор: 3,5'; * скорость вращения: 7200 об/мин; * интерфейс: SATA 6Gb/s; * максимальная скорость чтения: 275 МБ/с; * максимальная скорость записи: 262 МБ/с; * буфер: 512 МБ; * технология записи: CMR; * поддержка 512e; * технология Mozaic 3+. **Преимущества:** * высокая производительность для обработки больших объёмов данных; * надёжность и долговечность, необходимые для непрерывной работы в серверных системах; * совместимость с современными технологиями хранения данных. Поставляется в варианте Bulk — отличное решение для крупных закупок и построения масштабируемых систем хранения данных.
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