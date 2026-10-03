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Уровень брусковый Stayer Profi Level 3466-200 купить с доставкой в Москве
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Уровень брусковый Stayer Profi Level 3466-200

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Уровень брусковый Stayer Profi Level 3466-200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 350494
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Уровень брусковый Stayer Profi Level 3466-200
1 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Ширина, см
5
Высота, см
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2х0.05х0.02
Вес, г.
843

Описание товара Уровень брусковый Stayer Profi Level 3466-200

Уровень STAYER PROFI 3466-200 применяется для определения и проверки горизонтального и вертикального расположения поверхностей, а также ровности полов, балок и прогонов. Широко используется при ремонте и строительстве.

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Ширина, см
5
Высота, см
200
Страна производитель
Китай
Описание
Уровень STAYER PROFI 3466-200 применяется для определения и проверки горизонтального и вертикального расположения поверхностей, а также ровности полов, балок и прогонов. Широко используется при ремонте и строительстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень брусковый Stayer Profi Level 3466-200 - стоимость товара 1700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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