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Уровень литой KRAFTOOL PROCAST, 600 мм, (34717-060) купить с доставкой в Москве
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Уровень литой KRAFTOOL PROCAST, 600 мм, (34717-060)

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Уровень литой KRAFTOOL PROCAST, 600 мм, (34717-060) - фото 1
Уровень литой KRAFTOOL PROCAST, 600 мм, (34717-060) - фото 2
Уровень литой KRAFTOOL PROCAST, 600 мм, (34717-060) - фото 3
Уровень литой KRAFTOOL PROCAST, 600 мм, (34717-060) - фото 4
Уровень литой KRAFTOOL PROCAST, 600 мм, (34717-060) - фото 5
Уровень литой KRAFTOOL PROCAST, 600 мм, (34717-060) - фото 6
Уровень литой KRAFTOOL PROCAST, 600 мм, (34717-060) - фото 7
Уровень литой KRAFTOOL PROCAST, 600 мм, (34717-060) - фото 8
Уровень литой KRAFTOOL PROCAST, 600 мм, (34717-060) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень пузырьковый
  • Уровень литой KRAFTOOL PROCAST, 600 мм, (34717-060) - фото 1
  • Уровень литой KRAFTOOL PROCAST, 600 мм, (34717-060) - фото 2
  • Уровень литой KRAFTOOL PROCAST, 600 мм, (34717-060) - фото 3
  • Уровень литой KRAFTOOL PROCAST, 600 мм, (34717-060) - фото 4
  • Уровень литой KRAFTOOL PROCAST, 600 мм, (34717-060) - фото 5
  • Уровень литой KRAFTOOL PROCAST, 600 мм, (34717-060) - фото 6
  • Уровень литой KRAFTOOL PROCAST, 600 мм, (34717-060) - фото 7
  • Уровень литой KRAFTOOL PROCAST, 600 мм, (34717-060) - фото 8
  • Уровень литой KRAFTOOL PROCAST, 600 мм, (34717-060) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 343646
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Уровень литой KRAFTOOL PROCAST, 600 мм, (34717-060)
1 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Уровень пузырьковый
Ширина, см
60
Высота, см
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х3х3
Вес, г.
540

Описание товара Уровень литой KRAFTOOL PROCAST, 600 мм, (34717-060)

Литой уровень KRAFTOOL Procast 600 мм 34717-060 - профессиональный уровень с фрезерованной базовой поверхностью и высокоточными глазками. Колбы изготовлены из ударопрочного акрила, что повышает надёжность в использовании инструмента. А благодаря тому, что колбы флуоресцентные, уровнем можно пользоваться даже при плохой освещенности.

Отзывы о товаре Уровень литой KRAFTOOL PROCAST, 600 мм, (34717-060)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Уровень пузырьковый
Ширина, см
60
Высота, см
5
Страна производитель
Китай
Описание
Литой уровень KRAFTOOL Procast 600 мм 34717-060 - профессиональный уровень с фрезерованной базовой поверхностью и высокоточными глазками. Колбы изготовлены из ударопрочного акрила, что повышает надёжность в использовании инструмента. А благодаря тому, что колбы флуоресцентные, уровнем можно пользоваться даже при плохой освещенности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень литой KRAFTOOL PROCAST, 600 мм, (34717-060) - стоимость товара 1890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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