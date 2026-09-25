Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-150_z02, 1500 мм, усиленный профиль
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб.
В наличии
Код товара: 742104
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1 820 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
1500x60x25 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.51х0.2х0.15
Вес, кг.
1.02
Описание товара Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-150_z02, 1500 мм, усиленный профиль
Строительный фрезерованный уровень STAYER ProSTABIL 1500 мм 3471-150_z02 - уровень с двумя фрезерованными поверхностями и увеличенной точностью 0.5 мм/м
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Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
1500x60x25 мм
Страна производитель
Китай
Строительный фрезерованный уровень STAYER ProSTABIL 1500 мм 3471-150_z02 - уровень с двумя фрезерованными поверхностями и увеличенной точностью 0.5 мм/м
Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-150_z02, 1500 мм, усиленный профиль - этот товар вы можете купить по цене 1820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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