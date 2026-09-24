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Нивелир лазерный STAYER 10 м, Professional (34961) купить с доставкой в Москве
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Нивелир лазерный STAYER 10 м, Professional (34961)

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Нивелир лазерный STAYER 10 м, Professional (34961) - фото 1
Нивелир лазерный STAYER 10 м, Professional (34961) - фото 2
Нивелир лазерный STAYER 10 м, Professional (34961) - фото 3
Нивелир лазерный STAYER 10 м, Professional (34961) - фото 4
Нивелир лазерный STAYER 10 м, Professional (34961) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс лазера
2
Длина волны, нм
620-690
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
10
  • Нивелир лазерный STAYER 10 м, Professional (34961) - фото 1
  • Нивелир лазерный STAYER 10 м, Professional (34961) - фото 2
  • Нивелир лазерный STAYER 10 м, Professional (34961) - фото 3
  • Нивелир лазерный STAYER 10 м, Professional (34961) - фото 4
  • Нивелир лазерный STAYER 10 м, Professional (34961) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722491
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Нивелир лазерный STAYER 10 м, Professional (34961)
1 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
620-690
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
нет
360 градусов
нет
Возможность работы с приемником
нет
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
10
Точность, мм/м
0.5
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
7
Высота, см
7
Элементы питания
AA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х9
Вес, г.
293

Описание товара Нивелир лазерный STAYER 10 м, Professional (34961)

Нивелир лазерный STAYER 10 м, Professional (34961)

Отзывы о товаре Нивелир лазерный STAYER 10 м, Professional (34961)




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Характеристики
Бренд
Stayer
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
620-690
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
нет
360 градусов
нет
Возможность работы с приемником
нет
Отключение выравнивания
да
Развернуть
Дальность построения без приемника, м
10
Точность, мм/м
0.5
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
7
Высота, см
7
Элементы питания
AA
Страна производитель
Китай
Описание
Нивелир лазерный STAYER 10 м, Professional (34961)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нивелир лазерный STAYER 10 м, Professional (34961) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1890 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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