Уровень брусковый ADA Titan 60 Plus (А00510)
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Характеристики
Тип товара
Уровни и нивелиры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб.
В наличии
Код товара: 350218
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1 550 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровни и нивелиры
Комплектация
уровень, упаковка
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
60
Высота, см
2.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х7х3
Вес, г.
700
Описание товара Уровень брусковый ADA Titan 60 Plus (А00510)
Уровень строительный ADA TITAN 60 PLUS А00510 предназначен для длительной работы на строительной площадке, поэтому в его производстве используется более толстый алюминиевый профиль. Противоударная конструкция предоставляет массу преимуществ при работе и сохраняет точность измерений даже в сложных условиях. Для работы на трубах имеются магниты для повышения устойчивости.
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Бренд
Тип товара
Уровни и нивелиры
Комплектация
уровень, упаковка
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
60
Высота, см
2.7
Страна производитель
Китай
Уровень строительный ADA TITAN 60 PLUS А00510 предназначен для длительной работы на строительной площадке, поэтому в его производстве используется более толстый алюминиевый профиль. Противоударная конструкция предоставляет массу преимуществ при работе и сохраняет точность измерений даже в сложных условиях. Для работы на трубах имеются магниты для повышения устойчивости.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Уровень брусковый ADA Titan 60 Plus (А00510) - этот товар вы можете купить по цене 1550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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