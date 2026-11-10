Top.Mail.Ru
Уровень брусковый ADA Titan 60 Plus (А00510) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уровень брусковый ADA Titan 60 Plus (А00510)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уровень брусковый ADA Titan 60 Plus (А00510) - фото 1
Уровень брусковый ADA Titan 60 Plus (А00510) - фото 2
Уровень брусковый ADA Titan 60 Plus (А00510) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровни и нивелиры
  • Уровень брусковый ADA Titan 60 Plus (А00510) - фото 1
  • Уровень брусковый ADA Titan 60 Plus (А00510) - фото 2
  • Уровень брусковый ADA Titan 60 Plus (А00510) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 350218
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Уровень брусковый ADA Titan 60 Plus (А00510)
1 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ADA
Тип товара
Уровни и нивелиры
Комплектация
уровень, упаковка
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
60
Высота, см
2.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х7х3
Вес, г.
700

Описание товара Уровень брусковый ADA Titan 60 Plus (А00510)

Уровень строительный ADA TITAN 60 PLUS А00510 предназначен для длительной работы на строительной площадке, поэтому в его производстве используется более толстый алюминиевый профиль. Противоударная конструкция предоставляет массу преимуществ при работе и сохраняет точность измерений даже в сложных условиях. Для работы на трубах имеются магниты для повышения устойчивости.

Отзывы о товаре Уровень брусковый ADA Titan 60 Plus (А00510)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ADA
Тип товара
Уровни и нивелиры
Комплектация
уровень, упаковка
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
60
Высота, см
2.7
Страна производитель
Китай
Описание
Уровень строительный ADA TITAN 60 PLUS А00510 предназначен для длительной работы на строительной площадке, поэтому в его производстве используется более толстый алюминиевый профиль. Противоударная конструкция предоставляет массу преимуществ при работе и сохраняет точность измерений даже в сложных условиях. Для работы на трубах имеются магниты для повышения устойчивости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень брусковый ADA Titan 60 Plus (А00510) - этот товар вы можете купить по цене 1550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...