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Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1860 купить с доставкой в Москве
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Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1860

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Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1860 - фото 1
Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1860 - фото 2
Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1860 - фото 3
Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1860 - фото 4
Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1860 - фото 5
Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1860 - фото 6
Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1860 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож для кустов
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
  • Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1860 - фото 1
  • Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1860 - фото 2
  • Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1860 - фото 3
  • Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1860 - фото 4
  • Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1860 - фото 5
  • Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1860 - фото 6
  • Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1860 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
1 650 руб.  2 989 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 349411
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Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Нож для кустов
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Рабочий диаметр
38
Длина инструмента
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х21х4
Вес, г.
830

Описание товара Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1860

Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1860 Предназначен для обрезки веток кустарников или деревьев. Лезвие изготовлено из высококачественной углеродистой стали и остро заточено. Защитное тефлоновое покрытие лезвия. Лёгкие алюминиевые рукоятки. Шестерённая передача

Отзывы о товаре Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1860




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Нож для кустов
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Рабочий диаметр
38
Длина инструмента
600
Страна производитель
Китай
Описание
Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1860 Предназначен для обрезки веток кустарников или деревьев. Лезвие изготовлено из высококачественной углеродистой стали и остро заточено. Защитное тефлоновое покрытие лезвия. Лёгкие алюминиевые рукоятки. Шестерённая передача
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1860 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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