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Сучкорез GRINDA C-520, длина 520 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, плоскостной PROLine (424524) купить с доставкой в Москве
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Сучкорез GRINDA C-520, длина 520 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, плоскостной PROLine (424524)

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Сучкорез GRINDA C-520, длина 520 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, плоскостной PROLine (424524) - фото 1
Сучкорез GRINDA C-520, длина 520 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, плоскостной PROLine (424524) - фото 2
Сучкорез GRINDA C-520, длина 520 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, плоскостной PROLine (424524) - фото 3
Сучкорез GRINDA C-520, длина 520 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, плоскостной PROLine (424524) - фото 4
Сучкорез GRINDA C-520, длина 520 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, плоскостной PROLine (424524) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для изгороди
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
  • Сучкорез GRINDA C-520, длина 520 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, плоскостной PROLine (424524) - фото 1
  • Сучкорез GRINDA C-520, длина 520 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, плоскостной PROLine (424524) - фото 2
  • Сучкорез GRINDA C-520, длина 520 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, плоскостной PROLine (424524) - фото 3
  • Сучкорез GRINDA C-520, длина 520 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, плоскостной PROLine (424524) - фото 4
  • Сучкорез GRINDA C-520, длина 520 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, плоскостной PROLine (424524) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697067
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сучкорез GRINDA C-520, длина 520 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, плоскостной PROLine (424524)
2 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
520
Назначение
для изгороди
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
композитный
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Рабочий диаметр
28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х21х4
Вес, г.
850

Описание товара Сучкорез GRINDA C-520, длина 520 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, плоскостной PROLine (424524)

Плоскостной сучкорез с композитными рукоятками Grinda C-520 424524 предназначен для обрезки свежих ветвей кустарников. Изготовлен из самых надёжных материалов. Обладает длительным сроком службы, легко режет.

Отзывы о товаре Сучкорез GRINDA C-520, длина 520 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, плоскостной PROLine (424524)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
520
Назначение
для изгороди
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
композитный
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Рабочий диаметр
28
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Страна производитель
Китай
Описание
Плоскостной сучкорез с композитными рукоятками Grinda C-520 424524 предназначен для обрезки свежих ветвей кустарников. Изготовлен из самых надёжных материалов. Обладает длительным сроком службы, легко режет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сучкорез GRINDA C-520, длина 520 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, плоскостной PROLine (424524) - купить по цене 2080 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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