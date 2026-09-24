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Сучкорез GRINDA F-650, 650 мм, высокоуглеродистая сталь, кованые лезвия, алюминиевые рукоятки, плоскостной PROLine (424511) купить с доставкой в Москве
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Сучкорез GRINDA F-650, 650 мм, высокоуглеродистая сталь, кованые лезвия, алюминиевые рукоятки, плоскостной PROLine (424511)

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Сучкорез GRINDA F-650, 650 мм, высокоуглеродистая сталь, кованые лезвия, алюминиевые рукоятки, плоскостной PROLine (424511) - фото 1
Сучкорез GRINDA F-650, 650 мм, высокоуглеродистая сталь, кованые лезвия, алюминиевые рукоятки, плоскостной PROLine (424511) - фото 2
Сучкорез GRINDA F-650, 650 мм, высокоуглеродистая сталь, кованые лезвия, алюминиевые рукоятки, плоскостной PROLine (424511) - фото 3
Сучкорез GRINDA F-650, 650 мм, высокоуглеродистая сталь, кованые лезвия, алюминиевые рукоятки, плоскостной PROLine (424511) - фото 4
Сучкорез GRINDA F-650, 650 мм, высокоуглеродистая сталь, кованые лезвия, алюминиевые рукоятки, плоскостной PROLine (424511) - фото 5
Сучкорез GRINDA F-650, 650 мм, высокоуглеродистая сталь, кованые лезвия, алюминиевые рукоятки, плоскостной PROLine (424511) - фото 6
Сучкорез GRINDA F-650, 650 мм, высокоуглеродистая сталь, кованые лезвия, алюминиевые рукоятки, плоскостной PROLine (424511) - фото 7
Сучкорез GRINDA F-650, 650 мм, высокоуглеродистая сталь, кованые лезвия, алюминиевые рукоятки, плоскостной PROLine (424511) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
  • Сучкорез GRINDA F-650, 650 мм, высокоуглеродистая сталь, кованые лезвия, алюминиевые рукоятки, плоскостной PROLine (424511) - фото 1
  • Сучкорез GRINDA F-650, 650 мм, высокоуглеродистая сталь, кованые лезвия, алюминиевые рукоятки, плоскостной PROLine (424511) - фото 2
  • Сучкорез GRINDA F-650, 650 мм, высокоуглеродистая сталь, кованые лезвия, алюминиевые рукоятки, плоскостной PROLine (424511) - фото 3
  • Сучкорез GRINDA F-650, 650 мм, высокоуглеродистая сталь, кованые лезвия, алюминиевые рукоятки, плоскостной PROLine (424511) - фото 4
  • Сучкорез GRINDA F-650, 650 мм, высокоуглеродистая сталь, кованые лезвия, алюминиевые рукоятки, плоскостной PROLine (424511) - фото 5
  • Сучкорез GRINDA F-650, 650 мм, высокоуглеродистая сталь, кованые лезвия, алюминиевые рукоятки, плоскостной PROLine (424511) - фото 6
  • Сучкорез GRINDA F-650, 650 мм, высокоуглеродистая сталь, кованые лезвия, алюминиевые рукоятки, плоскостной PROLine (424511) - фото 7
  • Сучкорез GRINDA F-650, 650 мм, высокоуглеродистая сталь, кованые лезвия, алюминиевые рукоятки, плоскостной PROLine (424511) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697069
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сучкорез GRINDA F-650, 650 мм, высокоуглеродистая сталь, кованые лезвия, алюминиевые рукоятки, плоскостной PROLine (424511)
2 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
650
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Материал рукояток
алюминий
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Рабочий диаметр
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х23х3
Вес, кг.
1

Описание товара Сучкорез GRINDA F-650, 650 мм, высокоуглеродистая сталь, кованые лезвия, алюминиевые рукоятки, плоскостной PROLine (424511)

Профессиональные сучкорезы GRINDA PRO-LINE изготовлены из самых надёжных материалов. Обладают длительным сроком службы, легко режут.

Отзывы о товаре Сучкорез GRINDA F-650, 650 мм, высокоуглеродистая сталь, кованые лезвия, алюминиевые рукоятки, плоскостной PROLine (424511)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
650
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Материал рукояток
алюминий
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Рабочий диаметр
40
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональные сучкорезы GRINDA PRO-LINE изготовлены из самых надёжных материалов. Обладают длительным сроком службы, легко режут.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сучкорез GRINDA F-650, 650 мм, высокоуглеродистая сталь, кованые лезвия, алюминиевые рукоятки, плоскостной PROLine (424511) – стоимость товара 2320 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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