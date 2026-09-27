Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373)
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Характеристики
Описание товара Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373)
Сварочный аппарат Denzel сочетает в себе мощность 6600 Вт и легкий вес — всего 3,9 кг. Такой прибор удобно брать с собой даже на выездные работы или использовать в ограниченном пространстве мастерской. Диапазон силы тока от 20 до 200 А позволяет работать как с тонкими, так и с массивными деталями. Форсаж дуги обеспечивает стабильное и уверенное зажигание даже на низких токах. Возможность использовать электроды диаметром от 1,6 до 5 мм открывает широкий спектр задач: от небольших бытовых до серьёзных ремонтных работ. Аппарат оборудован сетевой вилкой — можно сразу подключать к электросети без лишних покупок. Степень защиты IP21 защищает от случайных прикосновений и капель воды. Denzel — это надёжность, компактность и гибкость для ваших сварочных задач.
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