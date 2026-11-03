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Отвертка Wera WE-006115 купить с доставкой в Москве
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Отвертка Wera WE-006115

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Отвертка Wera WE-006115 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отвертка
  • Отвертка Wera WE-006115 - фото 1
  • Отвертка Wera WE-006115 - фото 2
  • Отвертка Wera WE-006115 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348179
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Отвертка Wera WE-006115
1 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wera
Тип товара
Отвертка
Размеры в упаковке, см
20х4х4
Вес, г.
55

Описание товара Отвертка Wera WE-006115

Отвёртка 160I Wera WE-006115 - это профессиональная отвёртка, предназначенная для винтов со шлицем. Она имеет отличительную особенность: работать можно под напряжением до 1000 V.



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Отзывы о товаре Отвертка Wera WE-006115




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Характеристики
Бренд
Wera
Тип товара
Отвертка
Описание
Отвёртка 160I Wera WE-006115 - это профессиональная отвёртка, предназначенная для винтов со шлицем. Она имеет отличительную особенность: работать можно под напряжением до 1000 V.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка Wera WE-006115 – стоимость товара 1450 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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