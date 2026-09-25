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Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV купить с доставкой в Москве
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Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV

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Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV - фото 1
Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV - фото 2
Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV - фото 3
Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV - фото 4
Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV - фото 5
Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV - фото 6
Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV - фото 7
Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV - фото 8
Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV - фото 9
Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV - фото 10
Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV - фото 11
Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV - фото 12
Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV - фото 13
Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV - фото 14
Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV - фото 15
Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
двухкомпонентные
Размер шлица
SL3, SL4, SL5, РН0, РН1, РН2, SL6
Комплектация
Отвертка реверсивная - 1 штОтвертка реверсивная для точных работ - 1 штГибкий удлинитель - 1 штТорцевые головки: 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм - 8 штБиты: SL3, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PZ2, T6, Т10, Т15, Т20, Т25, Т30, H4, H5, H6, SP4, TW 2,3 - 18 шт
  • Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV - фото 1
  • Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV - фото 2
  • Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV - фото 3
  • Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV - фото 4
  • Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV - фото 5
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  • Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV - фото 7
  • Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV - фото 8
  • Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV - фото 9
  • Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV - фото 10
  • Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV - фото 11
  • Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV - фото 12
  • Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV - фото 13
  • Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV - фото 14
  • Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV - фото 15
  • Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744527
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV
1 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
61
Материал стержня
сталь CrV
Материал рукоятки
двухкомпонентные
Размер шлица
SL3, SL4, SL5, РН0, РН1, РН2, SL6
Комплектация
Отвертка реверсивная - 1 штОтвертка реверсивная для точных работ - 1 штГибкий удлинитель - 1 штТорцевые головки: 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм - 8 штБиты: SL3, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PZ2, T6, Т10, Т15, Т20, Т25, Т30, H4, H5, H6, SP4, TW 2,3 - 18 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х6
Вес, г.
970

Описание товара Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV

Реверсивные отвертки с набором бит и торцевых головок Сибртех 13363 — набор из 61 предмета из стали CrV, предназначенный для частных и профессиональных мастеров. Отвертка с поворотной головой позволяет осуществлять монтаж/демонтаж крепежа в труднодоступных местах, а отвертка для точных работ пригодится для ремонта техники и приборов с микровинтами.

Преимущества

  • Высокий ресурс — насадки из хромованадиевой стали рассчитаны на интенсивную эксплуатацию.
  • Реверсивный механизм — отвертки можно вращать одной рукой, не перехватывая рукоятку.
  • Комфортная работа — двухкомпонентные рукоятки не выскальзывают из ладони.
  • Удобная транспортировка — набор поставляется в пластиковом кейсе с ручкой.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
61
Материал стержня
сталь CrV
Материал рукоятки
двухкомпонентные
Размер шлица
SL3, SL4, SL5, РН0, РН1, РН2, SL6
Комплектация
Отвертка реверсивная - 1 штОтвертка реверсивная для точных работ - 1 штГибкий удлинитель - 1 штТорцевые головки: 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм - 8 штБиты: SL3, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PZ2, T6, Т10, Т15, Т20, Т25, Т30, H4, H5, H6, SP4, TW 2,3 - 18 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Реверсивные отвертки с набором бит и торцевых головок Сибртех 13363 — набор из 61 предмета из стали CrV, предназначенный для частных и профессиональных мастеров. Отвертка с поворотной головой позволяет осуществлять монтаж/демонтаж крепежа в труднодоступных местах, а отвертка для точных работ пригодится для ремонта техники и приборов с микровинтами.

Преимущества

  • Высокий ресурс — насадки из хромованадиевой стали рассчитаны на интенсивную эксплуатацию.
  • Реверсивный механизм — отвертки можно вращать одной рукой, не перехватывая рукоятку.
  • Комфортная работа — двухкомпонентные рукоятки не выскальзывают из ладони.
  • Удобная транспортировка — набор поставляется в пластиковом кейсе с ручкой.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13363, 61 предм., CrV – стоимость товара 1800 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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