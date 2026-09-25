Набор отверток Kraftool Х-Drive-6 250081-H6_z01, 6 предметов
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, SL5, РН0, РН1, РН2, SL6
Комплектация
Отвёртка PH0, отвёртка PH1, отвёртка PH2, отвёртка SL3, отвёртка SL5, отвёртка SL6 — 6 отвёрток в пластиковом боксе
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб.
В наличии
Код товара: 742411
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Загружаем...
1 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
6
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
CrMo
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, SL5, РН0, РН1, РН2, SL6
Комплектация
Отвёртка PH0, отвёртка PH1, отвёртка PH2, отвёртка SL3, отвёртка SL5, отвёртка SL6 — 6 отвёрток в пластиковом боксе
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х25х22
Вес, г.
450
Описание товара Набор отверток Kraftool Х-Drive-6 250081-H6_z01, 6 предметов
Набор отверток Kraftool 250081-H6_z01, предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Отвертки KRAFTOOL X-Drive изготовлены из высокопрочной Cr-Mo стали. Специальная закалка стержня и система насечек NSS обеспечивают удобство работы и длительный срок службы. Кованый закаленный стержень из Cr-Mo стали. Прецизионная обработка граней обеспечивает точную посадку в крепеже.
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
6
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
CrMo
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, SL5, РН0, РН1, РН2, SL6
Комплектация
Отвёртка PH0, отвёртка PH1, отвёртка PH2, отвёртка SL3, отвёртка SL5, отвёртка SL6 — 6 отвёрток в пластиковом боксе
Страна производитель
Китай
Набор отверток Kraftool 250081-H6_z01, предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Отвертки KRAFTOOL X-Drive изготовлены из высокопрочной Cr-Mo стали. Специальная закалка стержня и система насечек NSS обеспечивают удобство работы и длительный срок службы. Кованый закаленный стержень из Cr-Mo стали. Прецизионная обработка граней обеспечивает точную посадку в крепеже.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Набор отверток Kraftool Х-Drive-6 250081-H6_z01, 6 предметов - по цене 1720 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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