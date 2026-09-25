Top.Mail.Ru
Набор отверток Kraftool Х-Drive-6 250081-H6_z01, 6 предметов купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор отверток Kraftool Х-Drive-6 250081-H6_z01, 6 предметов

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор отверток Kraftool Х-Drive-6 250081-H6_z01, 6 предметов - фото 1
Набор отверток Kraftool Х-Drive-6 250081-H6_z01, 6 предметов - фото 2
Набор отверток Kraftool Х-Drive-6 250081-H6_z01, 6 предметов - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, SL5, РН0, РН1, РН2, SL6
Комплектация
Отвёртка PH0, отвёртка PH1, отвёртка PH2, отвёртка SL3, отвёртка SL5, отвёртка SL6 — 6 отвёрток в пластиковом боксе
  • Набор отверток Kraftool Х-Drive-6 250081-H6_z01, 6 предметов - фото 1
  • Набор отверток Kraftool Х-Drive-6 250081-H6_z01, 6 предметов - фото 2
  • Набор отверток Kraftool Х-Drive-6 250081-H6_z01, 6 предметов - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742411
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор отверток Kraftool Х-Drive-6 250081-H6_z01, 6 предметов
1 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
6
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
CrMo
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, SL5, РН0, РН1, РН2, SL6
Комплектация
Отвёртка PH0, отвёртка PH1, отвёртка PH2, отвёртка SL3, отвёртка SL5, отвёртка SL6 — 6 отвёрток в пластиковом боксе
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х25х22
Вес, г.
450

Описание товара Набор отверток Kraftool Х-Drive-6 250081-H6_z01, 6 предметов

Набор отверток Kraftool 250081-H6_z01, предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Отвертки KRAFTOOL X-Drive изготовлены из высокопрочной Cr-Mo стали. Специальная закалка стержня и система насечек NSS обеспечивают удобство работы и длительный срок службы. Кованый закаленный стержень из Cr-Mo стали. Прецизионная обработка граней обеспечивает точную посадку в крепеже.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Набор отверток Kraftool Х-Drive-6 250081-H6_z01, 6 предметов




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
6
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
CrMo
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, SL5, РН0, РН1, РН2, SL6
Комплектация
Отвёртка PH0, отвёртка PH1, отвёртка PH2, отвёртка SL3, отвёртка SL5, отвёртка SL6 — 6 отвёрток в пластиковом боксе
Страна производитель
Китай
Описание
Набор отверток Kraftool 250081-H6_z01, предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Отвертки KRAFTOOL X-Drive изготовлены из высокопрочной Cr-Mo стали. Специальная закалка стержня и система насечек NSS обеспечивают удобство работы и длительный срок службы. Кованый закаленный стержень из Cr-Mo стали. Прецизионная обработка граней обеспечивает точную посадку в крепеже.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток Kraftool Х-Drive-6 250081-H6_z01, 6 предметов - по цене 1720 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...