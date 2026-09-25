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Набор: трещотка и отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР 39 25180, 39 предметов купить с доставкой в Москве
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Набор: трещотка и отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР 39 25180, 39 предметов

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Набор: трещотка и отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР 39 25180, 39 предметов - фото 1
Набор: трещотка и отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР 39 25180, 39 предметов - фото 2
Набор: трещотка и отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР 39 25180, 39 предметов - фото 3
Набор: трещотка и отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР 39 25180, 39 предметов - фото 4
Набор: трещотка и отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР 39 25180, 39 предметов - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, SL4, PZ1, PZ2, SL5, PZ0, PZ3, РН0, РН1, РН2, SL6, РН3
Комплектация
Двусторонняя трещотка 1/4" (48 зубьев) — 1 шт., отвёртка?битодержатель с двухкомпонентной рукояткой — 1 шт., биты SL 3/4/5/6/7 — 5 шт., биты PH 0/1/2/3 — 4 шт., биты PZ 0/1/2/3 — 4 шт., биты TX 10/15/20/25/27/30/40 — 7 шт., биты HEX 3/4/5/6 — 4 шт., торцевые головки 1/4" 6/7/8/9/10/11/12/13 мм — 8 шт., удлинитель 100 мм — 1 шт., карданный шарнир — 1 шт., адаптер SQ F 1/4"–HEX F 1/4" — 1 шт., кейс из АБС?пластика — 1 шт.
  • Набор: трещотка и отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР 39 25180, 39 предметов - фото 1
  • Набор: трещотка и отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР 39 25180, 39 предметов - фото 2
  • Набор: трещотка и отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР 39 25180, 39 предметов - фото 3
  • Набор: трещотка и отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР 39 25180, 39 предметов - фото 4
  • Набор: трещотка и отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР 39 25180, 39 предметов - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742419
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор: трещотка и отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР 39 25180, 39 предметов
1 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
39
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
Cr-Mo
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, SL4, PZ1, PZ2, SL5, PZ0, PZ3, РН0, РН1, РН2, SL6, РН3
Комплектация
Двусторонняя трещотка 1/4" (48 зубьев) — 1 шт., отвёртка?битодержатель с двухкомпонентной рукояткой — 1 шт., биты SL 3/4/5/6/7 — 5 шт., биты PH 0/1/2/3 — 4 шт., биты PZ 0/1/2/3 — 4 шт., биты TX 10/15/20/25/27/30/40 — 7 шт., биты HEX 3/4/5/6 — 4 шт., торцевые головки 1/4" 6/7/8/9/10/11/12/13 мм — 8 шт., удлинитель 100 мм — 1 шт., карданный шарнир — 1 шт., адаптер SQ F 1/4"–HEX F 1/4" — 1 шт., кейс из АБС?пластика — 1 шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х4
Вес, г.
873

Описание товара Набор: трещотка и отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР 39 25180, 39 предметов

Набор трещотка, отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР Профессионал-39 39 шт. 25180 Профессиональный набор с мощной двухсторонней трещоткой для различных слесарно-монтажных работ Преимущества Двухсторонняя трещотка 1/4? для головок и бит, 48 зубьев Особопрочная CrV сталь Удобный кейс для хранения и переноски Использование Для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Набор: трещотка и отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР 39 25180, 39 предметов




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
39
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
Cr-Mo
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, SL4, PZ1, PZ2, SL5, PZ0, PZ3, РН0, РН1, РН2, SL6, РН3
Комплектация
Двусторонняя трещотка 1/4" (48 зубьев) — 1 шт., отвёртка?битодержатель с двухкомпонентной рукояткой — 1 шт., биты SL 3/4/5/6/7 — 5 шт., биты PH 0/1/2/3 — 4 шт., биты PZ 0/1/2/3 — 4 шт., биты TX 10/15/20/25/27/30/40 — 7 шт., биты HEX 3/4/5/6 — 4 шт., торцевые головки 1/4" 6/7/8/9/10/11/12/13 мм — 8 шт., удлинитель 100 мм — 1 шт., карданный шарнир — 1 шт., адаптер SQ F 1/4"–HEX F 1/4" — 1 шт., кейс из АБС?пластика — 1 шт.
Страна производитель
Китай
Описание
Набор трещотка, отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР Профессионал-39 39 шт. 25180 Профессиональный набор с мощной двухсторонней трещоткой для различных слесарно-монтажных работ Преимущества Двухсторонняя трещотка 1/4? для головок и бит, 48 зубьев Особопрочная CrV сталь Удобный кейс для хранения и переноски Использование Для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор: трещотка и отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР 39 25180, 39 предметов - стоимость товара 1670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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