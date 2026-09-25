Набор: трещотка и отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР 39 25180, 39 предметов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, SL4, PZ1, PZ2, SL5, PZ0, PZ3, РН0, РН1, РН2, SL6, РН3
Комплектация
Двусторонняя трещотка 1/4" (48 зубьев) — 1 шт., отвёртка?битодержатель с двухкомпонентной рукояткой — 1 шт., биты SL 3/4/5/6/7 — 5 шт., биты PH 0/1/2/3 — 4 шт., биты PZ 0/1/2/3 — 4 шт., биты TX 10/15/20/25/27/30/40 — 7 шт., биты HEX 3/4/5/6 — 4 шт., торцевые головки 1/4" 6/7/8/9/10/11/12/13 мм — 8 шт., удлинитель 100 мм — 1 шт., карданный шарнир — 1 шт., адаптер SQ F 1/4"–HEX F 1/4" — 1 шт., кейс из АБС?пластика — 1 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб.
В наличии
Код товара: 742419
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1 670 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
39
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
Cr-Mo
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, SL4, PZ1, PZ2, SL5, PZ0, PZ3, РН0, РН1, РН2, SL6, РН3
Комплектация
Двусторонняя трещотка 1/4" (48 зубьев) — 1 шт., отвёртка?битодержатель с двухкомпонентной рукояткой — 1 шт., биты SL 3/4/5/6/7 — 5 шт., биты PH 0/1/2/3 — 4 шт., биты PZ 0/1/2/3 — 4 шт., биты TX 10/15/20/25/27/30/40 — 7 шт., биты HEX 3/4/5/6 — 4 шт., торцевые головки 1/4" 6/7/8/9/10/11/12/13 мм — 8 шт., удлинитель 100 мм — 1 шт., карданный шарнир — 1 шт., адаптер SQ F 1/4"–HEX F 1/4" — 1 шт., кейс из АБС?пластика — 1 шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х4
Вес, г.
873
Описание товара Набор: трещотка и отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР 39 25180, 39 предметов
Набор трещотка, отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР Профессионал-39 39 шт. 25180 Профессиональный набор с мощной двухсторонней трещоткой для различных слесарно-монтажных работ Преимущества Двухсторонняя трещотка 1/4? для головок и бит, 48 зубьев Особопрочная CrV сталь Удобный кейс для хранения и переноски Использование Для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
39
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
Cr-Mo
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, SL4, PZ1, PZ2, SL5, PZ0, PZ3, РН0, РН1, РН2, SL6, РН3
Комплектация
Двусторонняя трещотка 1/4" (48 зубьев) — 1 шт., отвёртка?битодержатель с двухкомпонентной рукояткой — 1 шт., биты SL 3/4/5/6/7 — 5 шт., биты PH 0/1/2/3 — 4 шт., биты PZ 0/1/2/3 — 4 шт., биты TX 10/15/20/25/27/30/40 — 7 шт., биты HEX 3/4/5/6 — 4 шт., торцевые головки 1/4" 6/7/8/9/10/11/12/13 мм — 8 шт., удлинитель 100 мм — 1 шт., карданный шарнир — 1 шт., адаптер SQ F 1/4"–HEX F 1/4" — 1 шт., кейс из АБС?пластика — 1 шт.
Страна производитель
Китай
Набор трещотка, отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР Профессионал-39 39 шт. 25180 Профессиональный набор с мощной двухсторонней трещоткой для различных слесарно-монтажных работ Преимущества Двухсторонняя трещотка 1/4? для головок и бит, 48 зубьев Особопрочная CrV сталь Удобный кейс для хранения и переноски Использование Для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Набор: трещотка и отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР 39 25180, 39 предметов - стоимость товара 1670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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