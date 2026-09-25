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Набор диэлектрических отверток ЗУБР 25268, 8 предметов купить с доставкой в Москве
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Набор диэлектрических отверток ЗУБР 25268, 8 предметов

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Набор диэлектрических отверток ЗУБР 25268, 8 предметов - фото 1
Набор диэлектрических отверток ЗУБР 25268, 8 предметов - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, PZ1, PZ2, SL5, РН1, РН2, SL8
Комплектация
Отвертки SL (SL 3, 5, 8) - 3 шт. Отвертки PH (PH 1, 2) - 2 шт. Отвертки PZ (PZ 1, 2) - 2 шт. Тестер напряжения 100-250 В (70 мм) - 1 шт.
  • Набор диэлектрических отверток ЗУБР 25268, 8 предметов - фото 1
  • Набор диэлектрических отверток ЗУБР 25268, 8 предметов - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741990
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор диэлектрических отверток ЗУБР 25268, 8 предметов
1 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
8
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
да
Материал стержня
CrV
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, PZ1, PZ2, SL5, РН1, РН2, SL8
Комплектация
Отвертки SL (SL 3, 5, 8) - 3 шт. Отвертки PH (PH 1, 2) - 2 шт. Отвертки PZ (PZ 1, 2) - 2 шт. Тестер напряжения 100-250 В (70 мм) - 1 шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х5
Вес, г.
968

Описание товара Набор диэлектрических отверток ЗУБР 25268, 8 предметов

Отвертки «ЗУБР» это профессиональный инструмент разработаный в соответствии с высокими промышлеными стандартами. Выдерживают высокие нагрузки, обеспечивая высокое качество выполнения работ при монтаже и демонтаже резьбовых соединений. Предназначена для выполнения электромонтажных работ под напряжением до 1000 В. Высококачественная хромомолибденовая сталь обеспечивает высокую механическую прочность и долговечность.



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Отзывы о товаре Набор диэлектрических отверток ЗУБР 25268, 8 предметов




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
8
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
да
Материал стержня
CrV
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, PZ1, PZ2, SL5, РН1, РН2, SL8
Комплектация
Отвертки SL (SL 3, 5, 8) - 3 шт. Отвертки PH (PH 1, 2) - 2 шт. Отвертки PZ (PZ 1, 2) - 2 шт. Тестер напряжения 100-250 В (70 мм) - 1 шт.
Страна производитель
Китай
Описание
Отвертки «ЗУБР» это профессиональный инструмент разработаный в соответствии с высокими промышлеными стандартами. Выдерживают высокие нагрузки, обеспечивая высокое качество выполнения работ при монтаже и демонтаже резьбовых соединений. Предназначена для выполнения электромонтажных работ под напряжением до 1000 В. Высококачественная хромомолибденовая сталь обеспечивает высокую механическую прочность и долговечность.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор диэлектрических отверток ЗУБР 25268, 8 предметов - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1800 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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