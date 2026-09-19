Набор отверток Topex 39D558
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
двухкомпонентные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 348165
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество отверток/насадок в комплекте
7
Материал насадки
CrV
Размер крестообразного наконечника
крестообразный (PH), прямой (SL), Torx (T/TX)
Набор
да
Материал рукоятки
двухкомпонентные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х3
Вес, г.
500
Описание товара Набор отверток Topex 39D558
Набор прецизионных отверток TOPEX - это комплект, который пригодится при механических работах, а также мастерам-любителям. Стержень каждой из семи отверток изготовлен из прочной хромованадиевой стали, обеспечивающей долгий срок службы инструмента. Магнитное жало из закаленной стали облегчает работу с инструментом. Эргономичная пластмассовая рукоятка, покрытая антискользящим материалом, обеспечивает комфорт и безопасность во время работы. Практичная упаковка облегчает транспорт и хранение.
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество отверток/насадок в комплекте
7
Материал насадки
CrV
Размер крестообразного наконечника
крестообразный (PH), прямой (SL), Torx (T/TX)
Набор
да
Материал рукоятки
двухкомпонентные
Страна производитель
Китай
Набор прецизионных отверток TOPEX - это комплект, который пригодится при механических работах, а также мастерам-любителям. Стержень каждой из семи отверток изготовлен из прочной хромованадиевой стали, обеспечивающей долгий срок службы инструмента. Магнитное жало из закаленной стали облегчает работу с инструментом. Эргономичная пластмассовая рукоятка, покрытая антискользящим материалом, обеспечивает комфорт и безопасность во время работы. Практичная упаковка облегчает транспорт и хранение.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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