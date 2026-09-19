Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аппарат электродной сварки
Мощность, Вт
600
Комплектация
Аппарат для сварки пластиковых труб - 1 штПодставка - 1 штПарные сменные насадки - 4 штИмбусовый ключ - 1 штСумка для переноски и хранения - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип сварочной насадки
парная
Форма нагревателя
мечевидная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 346064
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аппарат электродной сварки
Мощность, Вт
600
Комплектация
Аппарат для сварки пластиковых труб - 1 штПодставка - 1 штПарные сменные насадки - 4 штИмбусовый ключ - 1 штСумка для переноски и хранения - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип сварочной насадки
парная
Форма нагревателя
мечевидная
Насадки в комплекте
да
Мин. диаметр сварочной насадки
20
Макс. диаметр сварочной насадки
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х35х6
Вес, кг.
1.2
Описание товара Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212
Аппарат для сварки труб с парными насадками и мечевидной формой нагревателя позволяет быстро и удобно соединять трубы диаметром от 20 до 40 мм. Такой диапазон оптимален для бытовых и небольших профессиональных работ — подойдёт для сантехники в квартире, частном доме или мастерской. Наличие насадок в комплекте избавляет от необходимости покупать дополнительные аксессуары: всё, что нужно, сразу под рукой. Мечевидный нагреватель обеспечивает равномерный прогрев и простоту работы даже в труднодоступных местах.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Аппарат электродной сварки
Мощность, Вт
600
Комплектация
Аппарат для сварки пластиковых труб - 1 штПодставка - 1 штПарные сменные насадки - 4 штИмбусовый ключ - 1 штСумка для переноски и хранения - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип сварочной насадки
парная
Форма нагревателя
мечевидная
Насадки в комплекте
да
Мин. диаметр сварочной насадки
20
Макс. диаметр сварочной насадки
40
Страна производитель
Китай
Аппарат для сварки труб с парными насадками и мечевидной формой нагревателя позволяет быстро и удобно соединять трубы диаметром от 20 до 40 мм. Такой диапазон оптимален для бытовых и небольших профессиональных работ — подойдёт для сантехники в квартире, частном доме или мастерской. Наличие насадок в комплекте избавляет от необходимости покупать дополнительные аксессуары: всё, что нужно, сразу под рукой. Мечевидный нагреватель обеспечивает равномерный прогрев и простоту работы даже в труднодоступных местах.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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