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Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203) купить с доставкой в Москве
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Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203)

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Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203) - фото 1
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203) - фото 2
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203) - фото 3
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203) - фото 4
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203) - фото 5
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203) - фото 6
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203) - фото 7
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203) - фото 8
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203) - фото 9
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203) - фото 10
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203) - фото 11
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203) - фото 12
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203) - фото 13
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аппарат для сварки
Мощность, Вт
750
Комплектация
Аппарат для сварки пластиковых труб - 1 штИмбусовый ключ - 1 штТруборез - 1 штМеталлический кейс для хранения - 1 штПарные сменные насадки - 4 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203) - фото 1
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203) - фото 2
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203) - фото 3
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203) - фото 4
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203) - фото 5
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203) - фото 6
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203) - фото 7
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203) - фото 8
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203) - фото 9
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203) - фото 10
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203) - фото 11
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203) - фото 12
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203) - фото 13
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 95769
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203)
2 030 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Аппарат для сварки
Мощность, Вт
750
Комплектация
Аппарат для сварки пластиковых труб - 1 штИмбусовый ключ - 1 штТруборез - 1 штМеталлический кейс для хранения - 1 штПарные сменные насадки - 4 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Макс. диаметр сварочной насадки
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х18х9
Вес, кг.
2.2

Описание товара Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203)

Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 94203 мощностью 750 Вт, с рабочей температурой 0-300 ?, с комплектом насадок диаметром 20-40 мм, применяется при монтаже и разводке систем холодного, горячего водоснабжения, отопления и канализации. Используется для труб из полипропилена и полиэтилена. В основе его функционирования лежит воздействие высокой температурой, которая обеспечивается благодаря мощности 750 Вт. Аппарат работает от бытовой сети, поэтому идеально подходит для применения в домашних условиях.

Преимущества

  • Быстрый выход на рабочую температуру — спустя 3-4 минуты аппарат полностью готов к эксплуатации.
  • Плавная регулировка температуры 0-300 ?— пользователь может выбрать, в каком режиме работать, это расширяет спектр задач, с которыми может справиться аппарат.
  • Индикация работы — мастер защищен от получения ожогов по неосторожности, т.к. может визуально отследить, что аппарат включен и нагрет.
  • Антипригарное покрытие — налипание пластика на насадки исключено, что обеспечивает их долговечность.
  • Комфортная работа — эргономичная ручка удобно ложится в руку.
  • Компактность — аппаратом удобно работать в местах, где не пройдут более громоздкие модели.
  • Широкий комплект поставки — к аппарату прилагаются 4 насадки для соединения труб диаметром 20, 25, 32 и 40 мм, имбусовый ключ и труборез.
  • Безопасность — жаропрочная подставка позволяет фиксировать нагретый аппарат в перерывах между сваркой.
  • Металлический кейс с ячейками — аппарат со всеми насадками удобно хранить и транспортировать.
  • Гарантия 3 года — высокое качество аппарата подтверждено производителем.



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Отзывы о товаре Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Аппарат для сварки
Мощность, Вт
750
Комплектация
Аппарат для сварки пластиковых труб - 1 штИмбусовый ключ - 1 штТруборез - 1 штМеталлический кейс для хранения - 1 штПарные сменные насадки - 4 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Макс. диаметр сварочной насадки
40
Страна производитель
Китай
Описание

Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 94203 мощностью 750 Вт, с рабочей температурой 0-300 ?, с комплектом насадок диаметром 20-40 мм, применяется при монтаже и разводке систем холодного, горячего водоснабжения, отопления и канализации. Используется для труб из полипропилена и полиэтилена. В основе его функционирования лежит воздействие высокой температурой, которая обеспечивается благодаря мощности 750 Вт. Аппарат работает от бытовой сети, поэтому идеально подходит для применения в домашних условиях.

Преимущества

  • Быстрый выход на рабочую температуру — спустя 3-4 минуты аппарат полностью готов к эксплуатации.
  • Плавная регулировка температуры 0-300 ?— пользователь может выбрать, в каком режиме работать, это расширяет спектр задач, с которыми может справиться аппарат.
  • Индикация работы — мастер защищен от получения ожогов по неосторожности, т.к. может визуально отследить, что аппарат включен и нагрет.
  • Антипригарное покрытие — налипание пластика на насадки исключено, что обеспечивает их долговечность.
  • Комфортная работа — эргономичная ручка удобно ложится в руку.
  • Компактность — аппаратом удобно работать в местах, где не пройдут более громоздкие модели.
  • Широкий комплект поставки — к аппарату прилагаются 4 насадки для соединения труб диаметром 20, 25, 32 и 40 мм, имбусовый ключ и труборез.
  • Безопасность — жаропрочная подставка позволяет фиксировать нагретый аппарат в перерывах между сваркой.
  • Металлический кейс с ячейками — аппарат со всеми насадками удобно хранить и транспортировать.
  • Гарантия 3 года — высокое качество аппарата подтверждено производителем.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2030 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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