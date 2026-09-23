Аппарат для сварки пластиковых труб P.I.T. PWM43-C1
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Характеристики
Мощность, Вт
1200
Комплектация
Насадки; Кейс; Подставка-держатель
Форма нагревателя
мечевидная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 473933
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Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
1200
Комплектация
Насадки; Кейс; Подставка-держатель
Форма нагревателя
мечевидная
Насадки в комплекте
да
Мин. диаметр сварочной насадки
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х19х8
Вес, кг.
2.1
Описание товара Аппарат для сварки пластиковых труб P.I.T. PWM43-C1
Сварочный аппарат для пластиковых труб PIT PWM43-C1 представляет собой компактный паяльный инструмент, действующий от электросети, потребляя 1200 Вт. Оборудование оснащено четырьмя насадками для работы с трубами, имеющими диаметр 2-4 см. Нагрев материала осуществляется при температуре 300 градусов. Устройство PIT PWM43-C1 дополняется устойчивой подставкой и защитным кейсом. Комфортной работе способствует наличие яркой рабочей индикации и 2-метрового кабеля. Кроме насадок, подставки и кейса в базовую комплектацию включаются шестигранный ключ и отвертка.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Мощность, Вт
1200
Комплектация
Насадки; Кейс; Подставка-держатель
Форма нагревателя
мечевидная
Насадки в комплекте
да
Мин. диаметр сварочной насадки
40
Страна производитель
Китай
Сварочный аппарат для пластиковых труб PIT PWM43-C1 представляет собой компактный паяльный инструмент, действующий от электросети, потребляя 1200 Вт. Оборудование оснащено четырьмя насадками для работы с трубами, имеющими диаметр 2-4 см. Нагрев материала осуществляется при температуре 300 градусов. Устройство PIT PWM43-C1 дополняется устойчивой подставкой и защитным кейсом. Комфортной работе способствует наличие яркой рабочей индикации и 2-метрового кабеля. Кроме насадок, подставки и кейса в базовую комплектацию включаются шестигранный ключ и отвертка.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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