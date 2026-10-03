Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk (94214)
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Характеристики
Тип товара
Аппарат электродной сварки
Мощность, Вт
800
Комплектация
Аппарат для сварки пластиковых труб - 1 штПодставка - 1 штПарные сменные насадки - 6 штИмбусовый ключ - 1 штМеталлический кейс для хранения - 1 штСумка для переноски и хранения - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип сварочной насадки
парная
Форма нагревателя
мечевидная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб.
В наличии
Код товара: 346065
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аппарат электродной сварки
Мощность, Вт
800
Комплектация
Аппарат для сварки пластиковых труб - 1 штПодставка - 1 штПарные сменные насадки - 6 штИмбусовый ключ - 1 штМеталлический кейс для хранения - 1 штСумка для переноски и хранения - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип сварочной насадки
парная
Форма нагревателя
мечевидная
Насадки в комплекте
да
Макс. диаметр сварочной насадки
63
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х19х9
Вес, кг.
2.58
Описание товара Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk (94214)
Аппарат для сварки труб с мечевидной формой нагревателя — ваш надёжный помощник при работе с пластиковыми или металлическими трубами. В комплекте уже предусмотрены парные насадки, что делает устройство особенно универсальным для монтажа труб разного диаметра. Аппарат электродной сварки прост в использовании и отлично подходит для бытовых или мелких ремонтных задач. Благодаря thoughtfully подобранным насадкам и эргономичной форме нагревателя аппарат обеспечивает быстрый, аккуратный и надёжный сварной шов даже при ограниченном пространстве работы.
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Бренд
Тип товара
Аппарат электродной сварки
Мощность, Вт
800
Комплектация
Аппарат для сварки пластиковых труб - 1 штПодставка - 1 штПарные сменные насадки - 6 штИмбусовый ключ - 1 штМеталлический кейс для хранения - 1 штСумка для переноски и хранения - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип сварочной насадки
парная
Форма нагревателя
мечевидная
Насадки в комплекте
да
Макс. диаметр сварочной насадки
63
Страна производитель
Китай
Аппарат для сварки труб с мечевидной формой нагревателя — ваш надёжный помощник при работе с пластиковыми или металлическими трубами. В комплекте уже предусмотрены парные насадки, что делает устройство особенно универсальным для монтажа труб разного диаметра. Аппарат электродной сварки прост в использовании и отлично подходит для бытовых или мелких ремонтных задач. Благодаря thoughtfully подобранным насадкам и эргономичной форме нагревателя аппарат обеспечивает быстрый, аккуратный и надёжный сварной шов даже при ограниченном пространстве работы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk (94214) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1400 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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