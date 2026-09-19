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Мойка высокого давления Зубр АВД-П225 купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления Зубр АВД-П225

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Мойка высокого давления Зубр АВД-П225 - фото 1
Мойка высокого давления Зубр АВД-П225 - фото 2
Мойка высокого давления Зубр АВД-П225 - фото 3
Мойка высокого давления Зубр АВД-П225 - фото 4
Мойка высокого давления Зубр АВД-П225 - фото 5
Мойка высокого давления Зубр АВД-П225 - фото 6
Мойка высокого давления Зубр АВД-П225 - фото 7
Мойка высокого давления Зубр АВД-П225 - фото 8
Мойка высокого давления Зубр АВД-П225 - фото 9
Мойка высокого давления Зубр АВД-П225 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
  • Мойка высокого давления Зубр АВД-П225 - фото 1
  • Мойка высокого давления Зубр АВД-П225 - фото 2
  • Мойка высокого давления Зубр АВД-П225 - фото 3
  • Мойка высокого давления Зубр АВД-П225 - фото 4
  • Мойка высокого давления Зубр АВД-П225 - фото 5
  • Мойка высокого давления Зубр АВД-П225 - фото 6
  • Мойка высокого давления Зубр АВД-П225 - фото 7
  • Мойка высокого давления Зубр АВД-П225 - фото 8
  • Мойка высокого давления Зубр АВД-П225 - фото 9
  • Мойка высокого давления Зубр АВД-П225 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
10 070 руб.  23 738 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 345744
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х40х40
Вес, кг.
27

Описание товара Мойка высокого давления Зубр АВД-П225

Мойка высокого давления ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ АВД-П225 предназначена для очистки от загрязнений автомобиля, садовой мебели, террас, дорожек, наружных стен. Оснащена бесщеточным двигателем, который не нагревается, тихо работает и не требует дополнительного обслуживания из-за отсутствия щеток. У мойки есть колеса и удлиненная рукоятка, что значительно упрощает перемещение аппарата по рабочей площадке. Система полной остановки: при отпускании курка пистолета двигатель останавливается, при нажатии - снова начинает работать. Это экономит энергию и увеличивает ресурс.

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Зубр АВД-П225




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Описание
Мойка высокого давления ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ АВД-П225 предназначена для очистки от загрязнений автомобиля, садовой мебели, террас, дорожек, наружных стен. Оснащена бесщеточным двигателем, который не нагревается, тихо работает и не требует дополнительного обслуживания из-за отсутствия щеток. У мойки есть колеса и удлиненная рукоятка, что значительно упрощает перемещение аппарата по рабочей площадке. Система полной остановки: при отпускании курка пистолета двигатель останавливается, при нажатии - снова начинает работать. Это экономит энергию и увеличивает ресурс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления Зубр АВД-П225 - этот товар вы можете купить по цене 10070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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