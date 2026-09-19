Направляющая для шлангов Gardena 8327-20
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Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 344359
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Характеристики
Вес, г.
70
Описание товара Направляющая для шлангов Gardena 8327-20
Направляющая GARDENA предназначена для крепления шлангов системы микрокапельного полива GARDENA Micro-Drip-System на земле. Также направляющая обеспечивает крепление выбранной микронасадки на подающем шланге диаметром 13 мм (4, 6/16 дюйма). Направляющая вместе с Т-образным соединителем для микронасадок (арт. 8332-20) и надставкой (арт. 1377-20) позволяет регулировать высоту микронасадок. Направляющие поставляются по 3 шт. в комплекте.
Смотрите также: Лопаты, Садовые перчатки, Секаторы, Системы полива, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Направляющая GARDENA предназначена для крепления шлангов системы микрокапельного полива GARDENA Micro-Drip-System на земле. Также направляющая обеспечивает крепление выбранной микронасадки на подающем шланге диаметром 13 мм (4, 6/16 дюйма). Направляющая вместе с Т-образным соединителем для микронасадок (арт. 8332-20) и надставкой (арт. 1377-20) позволяет регулировать высоту микронасадок. Направляющие поставляются по 3 шт. в комплекте.
Смотрите также: Лопаты, Садовые перчатки, Секаторы, Системы полива, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Лопаты, Садовые перчатки, Секаторы, Системы полива, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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