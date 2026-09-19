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Направляющая для шлангов Gardena 8327-20 купить с доставкой в Москве
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Направляющая для шлангов Gardena 8327-20

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Направляющая для шлангов Gardena 8327-20 - фото 1
Направляющая для шлангов Gardena 8327-20 - фото 2
Направляющая для шлангов Gardena 8327-20 - фото 3
Направляющая для шлангов Gardena 8327-20 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
  • Направляющая для шлангов Gardena 8327-20 - фото 1
  • Направляющая для шлангов Gardena 8327-20 - фото 2
  • Направляющая для шлангов Gardena 8327-20 - фото 3
  • Направляющая для шлангов Gardena 8327-20 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 344359
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Характеристики

Бренд
Gardena
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вес, г.
70

Описание товара Направляющая для шлангов Gardena 8327-20

Направляющая GARDENA предназначена для крепления шлангов системы микрокапельного полива GARDENA Micro-Drip-System на земле. Также направляющая обеспечивает крепление выбранной микронасадки на подающем шланге диаметром 13 мм (4, 6/16 дюйма). Направляющая вместе с Т-образным соединителем для микронасадок (арт. 8332-20) и надставкой (арт. 1377-20) позволяет регулировать высоту микронасадок. Направляющие поставляются по 3 шт. в комплекте.

Отзывы о товаре Направляющая для шлангов Gardena 8327-20




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Gardena
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Описание
Направляющая GARDENA предназначена для крепления шлангов системы микрокапельного полива GARDENA Micro-Drip-System на земле. Также направляющая обеспечивает крепление выбранной микронасадки на подающем шланге диаметром 13 мм (4, 6/16 дюйма). Направляющая вместе с Т-образным соединителем для микронасадок (арт. 8332-20) и надставкой (арт. 1377-20) позволяет регулировать высоту микронасадок. Направляющие поставляются по 3 шт. в комплекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Направляющая для шлангов Gardena 8327-20 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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