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Фен технический Sturm! HG2005 купить с доставкой в Москве
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Фен технический Sturm! HG2005

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Фен технический Sturm! HG2005 - фото 1
Фен технический Sturm! HG2005 - фото 2
Фен технический Sturm! HG2005 - фото 3
Фен технический Sturm! HG2005 - фото 4
Фен технический Sturm! HG2005 - фото 5
Фен технический Sturm! HG2005 - фото 6
Фен технический Sturm! HG2005 - фото 7
Фен технический Sturm! HG2005 - фото 8
Фен технический Sturm! HG2005 - фото 9
Фен технический Sturm! HG2005 - фото 10
Фен технический Sturm! HG2005 - фото 11
Фен технический Sturm! HG2005 - фото 12
Фен технический Sturm! HG2005 - фото 13
Фен технический Sturm! HG2005 - фото 14
Фен технический Sturm! HG2005 - фото 15
Фен технический Sturm! HG2005 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный фен
  • Фен технический Sturm! HG2005 - фото 1
  • Фен технический Sturm! HG2005 - фото 2
  • Фен технический Sturm! HG2005 - фото 3
  • Фен технический Sturm! HG2005 - фото 4
  • Фен технический Sturm! HG2005 - фото 5
  • Фен технический Sturm! HG2005 - фото 6
  • Фен технический Sturm! HG2005 - фото 7
  • Фен технический Sturm! HG2005 - фото 8
  • Фен технический Sturm! HG2005 - фото 9
  • Фен технический Sturm! HG2005 - фото 10
  • Фен технический Sturm! HG2005 - фото 11
  • Фен технический Sturm! HG2005 - фото 12
  • Фен технический Sturm! HG2005 - фото 13
  • Фен технический Sturm! HG2005 - фото 14
  • Фен технический Sturm! HG2005 - фото 15
  • Фен технический Sturm! HG2005 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 343309
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Характеристики

Бренд
Sturm!
Тип товара
Строительный фен
Высота, см
10
Дополнительные насадки в комплекте
да
Максимальная температура
600 град.
Максимальный объем выдуваемого воздуха
0
Минимальная температура
300 град.
Минимальный объем выдуваемого воздуха
0
Мощность, Вт
2000
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Ширина, см
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х11
Вес, кг.
1.2

Описание товара Фен технический Sturm! HG2005

Технический фен Sturm! HG2005 предназначен для создания горячего потока воздуха и может эффективно использоваться для различных работ – например, обертывания и тонирования автомобилей, сушки или удаления лакокрасочных материалов, разморозки различных конструкций, разрыхления плитки и шпаклевки, а также нагревания клея и удаления наклеек. Благодаря этому, а также другим особенностям модель может стать отличным выбором для бытового и профессионального применения. За производительность Sturm! HG2005 отвечает нагреватель на 2000 Вт, благодаря которому диапазон рабочих температур может варьироваться в пределах от 300 до 600°C. Для удобства использования предусмотрена ступенчатая регулировка интенсивности нагрева. Также в данной модели установлен производительный вентилятор, за счет которого максимальный воздушный поток может достигать 500 л/мин. Кроме того, строительный фен отличается удобством использования, что обусловлено легким и эргономичным корпусом, выполненным из высококачественных материалов. Питание инструмента осуществляется от сети 220 В при помощи кабеля длиной 2 м. Поставка фена осуществляется с набором насадок и скребком.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, в кейсе

Отзывы о товаре Фен технический Sturm! HG2005




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Характеристики
Бренд
Sturm!
Тип товара
Строительный фен
Высота, см
10
Дополнительные насадки в комплекте
да
Максимальная температура
600 град.
Максимальный объем выдуваемого воздуха
0
Минимальная температура
300 град.
Минимальный объем выдуваемого воздуха
0
Мощность, Вт
2000
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Ширина, см
26
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Технический фен Sturm! HG2005 предназначен для создания горячего потока воздуха и может эффективно использоваться для различных работ – например, обертывания и тонирования автомобилей, сушки или удаления лакокрасочных материалов, разморозки различных конструкций, разрыхления плитки и шпаклевки, а также нагревания клея и удаления наклеек. Благодаря этому, а также другим особенностям модель может стать отличным выбором для бытового и профессионального применения. За производительность Sturm! HG2005 отвечает нагреватель на 2000 Вт, благодаря которому диапазон рабочих температур может варьироваться в пределах от 300 до 600°C. Для удобства использования предусмотрена ступенчатая регулировка интенсивности нагрева. Также в данной модели установлен производительный вентилятор, за счет которого максимальный воздушный поток может достигать 500 л/мин. Кроме того, строительный фен отличается удобством использования, что обусловлено легким и эргономичным корпусом, выполненным из высококачественных материалов. Питание инструмента осуществляется от сети 220 В при помощи кабеля длиной 2 м. Поставка фена осуществляется с набором насадок и скребком.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, в кейсе
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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