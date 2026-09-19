Фен технический Sturm! HG2005

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Характеристики
Тип товара
Строительный фен
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 343309
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Технический фен Sturm! HG2005 предназначен для создания горячего потока воздуха и может эффективно использоваться для различных работ – например, обертывания и тонирования автомобилей, сушки или удаления лакокрасочных материалов, разморозки различных конструкций, разрыхления плитки и шпаклевки, а также нагревания клея и удаления наклеек. Благодаря этому, а также другим особенностям модель может стать отличным выбором для бытового и профессионального применения. За производительность Sturm! HG2005 отвечает нагреватель на 2000 Вт, благодаря которому диапазон рабочих температур может варьироваться в пределах от 300 до 600°C. Для удобства использования предусмотрена ступенчатая регулировка интенсивности нагрева. Также в данной модели установлен производительный вентилятор, за счет которого максимальный воздушный поток может достигать 500 л/мин. Кроме того, строительный фен отличается удобством использования, что обусловлено легким и эргономичным корпусом, выполненным из высококачественных материалов. Питание инструмента осуществляется от сети 220 В при помощи кабеля длиной 2 м. Поставка фена осуществляется с набором насадок и скребком.
Технический фен Sturm! HG2005 предназначен для создания горячего потока воздуха и может эффективно использоваться для различных работ – например, обертывания и тонирования автомобилей, сушки или удаления лакокрасочных материалов, разморозки различных конструкций, разрыхления плитки и шпаклевки, а также нагревания клея и удаления наклеек. Благодаря этому, а также другим особенностям модель может стать отличным выбором для бытового и профессионального применения. За производительность Sturm! HG2005 отвечает нагреватель на 2000 Вт, благодаря которому диапазон рабочих температур может варьироваться в пределах от 300 до 600°C. Для удобства использования предусмотрена ступенчатая регулировка интенсивности нагрева. Также в данной модели установлен производительный вентилятор, за счет которого максимальный воздушный поток может достигать 500 л/мин. Кроме того, строительный фен отличается удобством использования, что обусловлено легким и эргономичным корпусом, выполненным из высококачественных материалов. Питание инструмента осуществляется от сети 220 В при помощи кабеля длиной 2 м. Поставка фена осуществляется с набором насадок и скребком.
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