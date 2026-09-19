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Опрыскиватель Гидроагрегат Премиум 9л купить с доставкой в Москве
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Опрыскиватель Гидроагрегат Премиум 9л

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Опрыскиватель Гидроагрегат Премиум 9л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341843
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Характеристики

Бренд
Гидроагрегат
Тип товара
Опрыскиватель
Размеры в упаковке, см
43х31х22
Вес, кг.
1.6

Описание товара Опрыскиватель Гидроагрегат Премиум 9л

Опрыскиватель Гидроагрегат 9 л Р1-00000978 предназначен для выполнения широкого спектра задач. Подойдет для обработки растений удобрениями и препаратами для защиты от вредителей. Пригоден для проведения дезинфекций жилых и нежилых помещений, а также для мытья окон и других поверхностей. Регулируемая форсунка позволит подобрать оптимальную струю для выполнения любых задач.

Отзывы о товаре Опрыскиватель Гидроагрегат Премиум 9л




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Характеристики
Бренд
Гидроагрегат
Тип товара
Опрыскиватель
Описание
Опрыскиватель Гидроагрегат 9 л Р1-00000978 предназначен для выполнения широкого спектра задач. Подойдет для обработки растений удобрениями и препаратами для защиты от вредителей. Пригоден для проведения дезинфекций жилых и нежилых помещений, а также для мытья окон и других поверхностей. Регулируемая форсунка позволит подобрать оптимальную струю для выполнения любых задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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