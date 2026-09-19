Набор инструментов Deko DKMT49 065-0774
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов Deko DKMT49 065-0774
Набор инструментов для автомобиля DEKO DKMT49 в чемодане (49 предметов). Все предметы этого набора изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали с хромированным покрытием. Набор комплектуется прочным кейсом для легкой переноски и удобного использования. Состав набора: биты SL 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, PH 1, 2, 3, S 1, 2, 3, T 10, 15, 20, 25, 27, 30, H 2, 3, 4, 5, 6 (23 шт), адаптер (1 шт), шестигранный ключ 1.5, 2, 2.5 мм (3 шт), глубокие головки 1/4: 6, 7, 8, 10, 12, 13 мм (6 шт), головки 1/4 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13 мм (10 шт), универсальный шарнир 1/4 (1 шт), соединитель 1/4 (1 шт), удлинитель 1/4: 2, 4 (2 шт), трещотка 1/4 (1 шт), кейс
Смотрите также: Аппараты для сварки труб, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Смотрите также: Аппараты для сварки труб, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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