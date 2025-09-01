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Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35500 хром купить с доставкой в Москве
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Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35500 хром

19 Отзывы
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Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35500 хром - фото 1
Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35500 хром - фото 2
Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35500 хром - фото 3
Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35500 хром - фото 4
Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35500 хром - фото 5
Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35500 хром - фото 6
Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35500 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
серебристый
  • Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35500 хром - фото 1
  • Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35500 хром - фото 2
  • Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35500 хром - фото 3
  • Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35500 хром - фото 4
  • Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35500 хром - фото 5
  • Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35500 хром - фото 6
  • Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35500 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
3 190 руб.  4 140 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 322140
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35500 хром
3 190 руб. -23%
4 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Inspire 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Inspire 2.0

Коллекция Inspire 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуар
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
серебристый
Комплектация
крючок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х4
Вес, г.
64

Описание товара Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35500 хром

Аксессуары для ванной комнаты от бренда AM.PM — это сочетание изысканного дизайна и функциональности, которые станут прекрасным дополнением вашего интерьера. Этот аксессуар, произведенный в Германии, демонстрирует высочайшее качество и надежность. С размерами 9,8 см в ширину и 39,4 см в высоту он идеально подходит для комфортного размещения на стене вашей ванной комнаты. Настенный монтаж позволяет рационально использовать пространство, добавляя практичности в ежедневное использование. Цвет фурнитуры выполнен в стильном серебристом оттенке, который легко впишется в любой интерьер, добавляя нотку современности и элегантности. Бренд AM.PM славится своим вниманием к деталям и качественным исполнением, что гарантирует долговечность и удобство во время эксплуатации. Этот аксессуар создан для тех, кто ценит стиль, комфорт и европейское качество в своей ванной комнате.

Отзывы о товаре Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35500 хром

Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Александра М.

Достоинства:


Комментарий:
Это самые красивые крючки которые я встречала. Смотрятся очень стильно и удобные.
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2025
Дмитрий И.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший и очень стильный крючок, но мне не подошел!:(
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Отлив формы кривой. За такую цену должно быть идеально сделано.
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2025
Ксения Г.

Достоинства:


Комментарий:
Понравились. Всё в ванную от мебели до крючков нашла одной серии. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилось всё: упаковка, качество, простота установки (есть инструкция), дизайн. Висят уже несколько месяцев и до сих пор очень радуют. Отличные крючки. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2025
Людмила Е.

Достоинства:


Комментарий:
Приобретали для мочалок в душевой кабине. Хорошо вписался: практично и красиво смотрится.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Людмила

Достоинства:


Комментарий:
стильно, добротно, правда дороговато. Мне хорошо подошёл в ванную комнату.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный, красивый. Хорошо упакован в фирменную коробку.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Ирина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
выглядят супер, как будет в использовании смогу оценить по окончании ремонта
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Ульяна Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный крючок, крепится на 2 шурупа, но мы прикрепили на 1 шуруп, сидит прочно, смотрится эстетично, полотенце цепляется хорошо, довольны:)
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Григорий К.

Достоинства:


Комментарий:
красивый, крепкий и дорогой, если б не для коллекции купил бы дешевле. кусок железки хромированый более 2т.р. дожили
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2024
Лариса З.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился, качественный. Отлично цепляет и держит полотенца или ещё что-то без петелек. Муж сказал, что с креплением вопросов не возникло, всё было понятно и удобно. На наш взгляд выглядит приятнее, чем два крючка на общей плашке из этой же серии, мы повесили и двойные тоже, в итоге думаем, что лучше бы повесили 2 одинарных вот таких, как этот. Но тут на вкус и цвет, как говорится. В целом отличные крючки и этот, и двойные. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Гаяне P.

Достоинства:


Комментарий:
Очень нравится товар этого бренда . Смотрится , дорого
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2024
Виктория М.

Достоинства:


Комментарий:
Стильные крючки. И удобно вешать и одежду и полотенца.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2024
Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Отличные крючки, заказывала на 4, на 2 и вот пригодился на 1 полотенчик крутые, стильные!!!
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2024
Виталий П.

Достоинства:


Комментарий:
Крепится прекрасно, даже если слегка ошибся в месте сверления отверстия , то без проблем регулируется установка крючка.
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2024
Дали Б.

Достоинства:


Комментарий:
Нереальные крючки! Очень довольна. Выглядит очень дорого и стильно
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2024
Мария Б.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный, стильный крючок Выбрала все из одной коллекции, смотрится хорошо Однозначно рекомендую данного продавца
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2024
Евгения В.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный крючкок для полотенец! Тяжёлый, увесистый, надёжный! Готова скупить всю продукцию am. pm.Выгядит невероятно! Однозначно рекомендую к покупке! Он действительно стоит своих денег, впрочем как и все товары am.pm!!!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуар
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
серебристый
Комплектация
крючок
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуары для ванной комнаты от бренда AM.PM — это сочетание изысканного дизайна и функциональности, которые станут прекрасным дополнением вашего интерьера. Этот аксессуар, произведенный в Германии, демонстрирует высочайшее качество и надежность. С размерами 9,8 см в ширину и 39,4 см в высоту он идеально подходит для комфортного размещения на стене вашей ванной комнаты. Настенный монтаж позволяет рационально использовать пространство, добавляя практичности в ежедневное использование. Цвет фурнитуры выполнен в стильном серебристом оттенке, который легко впишется в любой интерьер, добавляя нотку современности и элегантности. Бренд AM.PM славится своим вниманием к деталям и качественным исполнением, что гарантирует долговечность и удобство во время эксплуатации. Этот аксессуар создан для тех, кто ценит стиль, комфорт и европейское качество в своей ванной комнате.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Александра М.

Достоинства:


Комментарий:
Это самые красивые крючки которые я встречала. Смотрятся очень стильно и удобные.
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2025
Дмитрий И.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший и очень стильный крючок, но мне не подошел!:(
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Отлив формы кривой. За такую цену должно быть идеально сделано.
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2025
Ксения Г.

Достоинства:


Комментарий:
Понравились. Всё в ванную от мебели до крючков нашла одной серии. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилось всё: упаковка, качество, простота установки (есть инструкция), дизайн. Висят уже несколько месяцев и до сих пор очень радуют. Отличные крючки. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2025
Людмила Е.

Достоинства:


Комментарий:
Приобретали для мочалок в душевой кабине. Хорошо вписался: практично и красиво смотрится.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Людмила

Достоинства:


Комментарий:
стильно, добротно, правда дороговато. Мне хорошо подошёл в ванную комнату.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный, красивый. Хорошо упакован в фирменную коробку.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Ирина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
выглядят супер, как будет в использовании смогу оценить по окончании ремонта
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Ульяна Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный крючок, крепится на 2 шурупа, но мы прикрепили на 1 шуруп, сидит прочно, смотрится эстетично, полотенце цепляется хорошо, довольны:)
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Григорий К.

Достоинства:


Комментарий:
красивый, крепкий и дорогой, если б не для коллекции купил бы дешевле. кусок железки хромированый более 2т.р. дожили
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2024
Лариса З.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился, качественный. Отлично цепляет и держит полотенца или ещё что-то без петелек. Муж сказал, что с креплением вопросов не возникло, всё было понятно и удобно. На наш взгляд выглядит приятнее, чем два крючка на общей плашке из этой же серии, мы повесили и двойные тоже, в итоге думаем, что лучше бы повесили 2 одинарных вот таких, как этот. Но тут на вкус и цвет, как говорится. В целом отличные крючки и этот, и двойные. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Гаяне P.

Достоинства:


Комментарий:
Очень нравится товар этого бренда . Смотрится , дорого
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2024
Виктория М.

Достоинства:


Комментарий:
Стильные крючки. И удобно вешать и одежду и полотенца.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2024
Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Отличные крючки, заказывала на 4, на 2 и вот пригодился на 1 полотенчик крутые, стильные!!!
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2024
Виталий П.

Достоинства:


Комментарий:
Крепится прекрасно, даже если слегка ошибся в месте сверления отверстия , то без проблем регулируется установка крючка.
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2024
Дали Б.

Достоинства:


Комментарий:
Нереальные крючки! Очень довольна. Выглядит очень дорого и стильно
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2024
Мария Б.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный, стильный крючок Выбрала все из одной коллекции, смотрится хорошо Однозначно рекомендую данного продавца
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2024
Евгения В.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный крючкок для полотенец! Тяжёлый, увесистый, надёжный! Готова скупить всю продукцию am. pm.Выгядит невероятно! Однозначно рекомендую к покупке! Он действительно стоит своих денег, впрочем как и все товары am.pm!!!


Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35500 хром - стоимость товара 3190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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