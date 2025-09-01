Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35500 хром
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Коллекция Inspire 2.0
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В наличииЦена 27 190 руб. 36 630 руб.6798 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A02500 хром
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В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A90341400 хром
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В наличииЦена 5 790 руб. 6 300 руб.1448 руб. в СплитДержатель для фена AM.PM Inspire 2.0 A50A32300 хром
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В наличииЦена 5 090 руб. 5 580 руб.1273 руб. в СплитДвойной крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35600 хром
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В наличииЦена 16 090 руб.4023 руб. в СплитДержатель для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A32600 хром
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В наличииЦена 6 190 руб.1548 руб. в СплитМыльница AM.PM Inspire 2.0 A50A34200 хром
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В наличииЦена 11 390 руб.2848 руб. в СплитЕршик подвесной AM.PM Inspire 2.0 A50A33400 хром
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В наличииЦена 5 890 руб.1473 руб. в СплитКольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34400 хром
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В наличииЦена 8 890 руб. 11 250 руб.2223 руб. в СплитПланка с крючками AM.PM Inspire 2.0 A50A35900 хром
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В наличииЦена 5 890 руб. 6 480 руб.1473 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги AM.PM Inspire 2.0 A50A34100 хром
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В наличииЦена 3 190 руб. 4 140 руб.798 руб. в СплитКрючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35500 хром
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В наличииЦена 2 990 руб. 4 140 руб.748 руб. в СплитКрючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35800 хром
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В наличииЦена 54 290 руб. 58 410 руб.13573 руб. в СплитБиде подвесное AM.PM Inspire 2.0 C50A3411WH белый
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В наличииЦена 14 990 руб. 16 200 руб.3748 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A...
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В наличииЦена 37 790 руб.9448 руб. в СплитСмеситель для раковины сенсорный AM.PM Inspire 2.0 F50A02300 хро...
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В наличииЦена 148 390 руб. 159 390 руб.37098 руб. в СплитТумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003...
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В наличииЦена 166 790 руб. 179 100 руб.41698 руб. в СплитТумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203...
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В наличииЦена 17 790 руб.4448 руб. в СплитДвойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A326...
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В наличииЦена 6 590 руб. 8 370 руб.1648 руб. в СплитДвойной крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35622 черный
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В наличииЦена 18 290 руб. 19 710 руб.4573 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A...
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В наличииЦена 6 490 руб. 7 110 руб.1623 руб. в СплитДержатель для фена AM.PM Inspire 2.0 A50A32322 черный
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В наличииЦена 6 890 руб.1723 руб. в СплитКольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34422 черный
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В наличииЦена 3 490 руб. 4 770 руб.873 руб. в СплитКрючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35522 черный
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В наличииЦена 11 390 руб. 12 330 руб.2848 руб. в СплитНабор крючков для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35922 черный
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В наличииЦена 7 490 руб.1873 руб. в СплитСтеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50...
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В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитСтеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM....
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В наличииЦена 7 090 руб.1773 руб. в СплитСтеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A3...
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В наличииЦена 13 390 руб.3348 руб. в СплитСтойка с туалетной щеткой AM.PM Inspire 2.0 A50A33422 черный
Характеристики
Описание товара Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35500 хром
Аксессуары для ванной комнаты от бренда AM.PM — это сочетание изысканного дизайна и функциональности, которые станут прекрасным дополнением вашего интерьера. Этот аксессуар, произведенный в Германии, демонстрирует высочайшее качество и надежность. С размерами 9,8 см в ширину и 39,4 см в высоту он идеально подходит для комфортного размещения на стене вашей ванной комнаты. Настенный монтаж позволяет рационально использовать пространство, добавляя практичности в ежедневное использование. Цвет фурнитуры выполнен в стильном серебристом оттенке, который легко впишется в любой интерьер, добавляя нотку современности и элегантности. Бренд AM.PM славится своим вниманием к деталям и качественным исполнением, что гарантирует долговечность и удобство во время эксплуатации. Этот аксессуар создан для тех, кто ценит стиль, комфорт и европейское качество в своей ванной комнате.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Достоинства:
Комментарий:
Это самые красивые крючки которые я встречала. Смотрятся очень стильно и удобные.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший и очень стильный крючок, но мне не подошел!:(
Достоинства:
Комментарий:
Отлив формы кривой. За такую цену должно быть идеально сделано.
Достоинства:
Комментарий:
Понравились. Всё в ванную от мебели до крючков нашла одной серии. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Понравилось всё: упаковка, качество, простота установки (есть инструкция), дизайн. Висят уже несколько месяцев и до сих пор очень радуют. Отличные крючки. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Приобретали для мочалок в душевой кабине. Хорошо вписался: практично и красиво смотрится.
Достоинства:
Комментарий:
стильно, добротно, правда дороговато. Мне хорошо подошёл в ванную комнату.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный, красивый. Хорошо упакован в фирменную коробку.
Достоинства:
Комментарий:
выглядят супер, как будет в использовании смогу оценить по окончании ремонта
Достоинства:
Комментарий:
Отличный крючок, крепится на 2 шурупа, но мы прикрепили на 1 шуруп, сидит прочно, смотрится эстетично, полотенце цепляется хорошо, довольны:)
Достоинства:
Комментарий:
красивый, крепкий и дорогой, если б не для коллекции купил бы дешевле. кусок железки хромированый более 2т.р. дожили
Достоинства:
Комментарий:
Понравился, качественный. Отлично цепляет и держит полотенца или ещё что-то без петелек. Муж сказал, что с креплением вопросов не возникло, всё было понятно и удобно. На наш взгляд выглядит приятнее, чем два крючка на общей плашке из этой же серии, мы повесили и двойные тоже, в итоге думаем, что лучше бы повесили 2 одинарных вот таких, как этот. Но тут на вкус и цвет, как говорится. В целом отличные крючки и этот, и двойные. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Очень нравится товар этого бренда . Смотрится , дорого
Достоинства:
Комментарий:
Стильные крючки. И удобно вешать и одежду и полотенца.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные крючки, заказывала на 4, на 2 и вот пригодился на 1 полотенчик крутые, стильные!!!
Достоинства:
Комментарий:
Крепится прекрасно, даже если слегка ошибся в месте сверления отверстия , то без проблем регулируется установка крючка.
Достоинства:
Комментарий:
Нереальные крючки! Очень довольна. Выглядит очень дорого и стильно
Достоинства:
Комментарий:
Удобный, стильный крючок Выбрала все из одной коллекции, смотрится хорошо Однозначно рекомендую данного продавца
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный крючкок для полотенец! Тяжёлый, увесистый, надёжный! Готова скупить всю продукцию am. pm.Выгядит невероятно! Однозначно рекомендую к покупке! Он действительно стоит своих денег, впрочем как и все товары am.pm!!!
Отзывы о товаре Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35500 хром
Достоинства:
Комментарий:
Это самые красивые крючки которые я встречала. Смотрятся очень стильно и удобные.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший и очень стильный крючок, но мне не подошел!:(
Достоинства:
Комментарий:
Отлив формы кривой. За такую цену должно быть идеально сделано.
Достоинства:
Комментарий:
Понравились. Всё в ванную от мебели до крючков нашла одной серии. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Понравилось всё: упаковка, качество, простота установки (есть инструкция), дизайн. Висят уже несколько месяцев и до сих пор очень радуют. Отличные крючки. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Приобретали для мочалок в душевой кабине. Хорошо вписался: практично и красиво смотрится.
Достоинства:
Комментарий:
стильно, добротно, правда дороговато. Мне хорошо подошёл в ванную комнату.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный, красивый. Хорошо упакован в фирменную коробку.
Достоинства:
Комментарий:
выглядят супер, как будет в использовании смогу оценить по окончании ремонта
Достоинства:
Комментарий:
Отличный крючок, крепится на 2 шурупа, но мы прикрепили на 1 шуруп, сидит прочно, смотрится эстетично, полотенце цепляется хорошо, довольны:)
Достоинства:
Комментарий:
красивый, крепкий и дорогой, если б не для коллекции купил бы дешевле. кусок железки хромированый более 2т.р. дожили
Достоинства:
Комментарий:
Понравился, качественный. Отлично цепляет и держит полотенца или ещё что-то без петелек. Муж сказал, что с креплением вопросов не возникло, всё было понятно и удобно. На наш взгляд выглядит приятнее, чем два крючка на общей плашке из этой же серии, мы повесили и двойные тоже, в итоге думаем, что лучше бы повесили 2 одинарных вот таких, как этот. Но тут на вкус и цвет, как говорится. В целом отличные крючки и этот, и двойные. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Очень нравится товар этого бренда . Смотрится , дорого
Достоинства:
Комментарий:
Стильные крючки. И удобно вешать и одежду и полотенца.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные крючки, заказывала на 4, на 2 и вот пригодился на 1 полотенчик крутые, стильные!!!
Достоинства:
Комментарий:
Крепится прекрасно, даже если слегка ошибся в месте сверления отверстия , то без проблем регулируется установка крючка.
Достоинства:
Комментарий:
Нереальные крючки! Очень довольна. Выглядит очень дорого и стильно
Достоинства:
Комментарий:
Удобный, стильный крючок Выбрала все из одной коллекции, смотрится хорошо Однозначно рекомендую данного продавца
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный крючкок для полотенец! Тяжёлый, увесистый, надёжный! Готова скупить всю продукцию am. pm.Выгядит невероятно! Однозначно рекомендую к покупке! Он действительно стоит своих денег, впрочем как и все товары am.pm!!!