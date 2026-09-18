Щипцы Polaris PHS 1509TAi stick Argan Therapy PRO
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 321334
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Диаметр щипцов для завивки
10 мм
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
3
Дополнительные функции
вращение шнура
Комплектация
щипцы, документация
Максимальная температура нагрева
220 С
Мощность
40 Вт
Насадки
щипцы для завивки
Покрытие насадок
турмалиновое
Работа от аккумулятора
нет
Тип щипцов
плойка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х13х6
Вес, г.
490
Описание товара Щипцы Polaris PHS 1509TAi stick Argan Therapy PRO
Турмалиновое покрытие пластин Tourmaline PROF. Турмалиновая ионизация. Регулировка температуры 120-220 °С. Автоотключение через 60 минут. Покрытие Soft Touch. Удобная петля для подвешивания. Удлиненный шнур: 3 метра. Термосумка-коврик в комплекте. Диаметр: 10 мм. Шарнирное вращение шнура на 360 °С. Мощность: 40 Вт. Готов к работе за 30 секунд.
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Бренд
Тип товара
Диаметр щипцов для завивки
10 мм
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
3
Дополнительные функции
вращение шнура
Комплектация
щипцы, документация
Максимальная температура нагрева
220 С
Мощность
40 Вт
Насадки
щипцы для завивки
Покрытие насадок
турмалиновое
Работа от аккумулятора
нет
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Тип щипцов
плойка
Страна производитель
Китай
Турмалиновое покрытие пластин Tourmaline PROF. Турмалиновая ионизация. Регулировка температуры 120-220 °С. Автоотключение через 60 минут. Покрытие Soft Touch. Удобная петля для подвешивания. Удлиненный шнур: 3 метра. Термосумка-коврик в комплекте. Диаметр: 10 мм. Шарнирное вращение шнура на 360 °С. Мощность: 40 Вт. Готов к работе за 30 секунд.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
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