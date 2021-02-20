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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Плаги (пробки) анальные A-toys by TOYFA Набор анальных втулок TOYFA A-toys, Силикон, Фиолетовый, 3 шт.

Набор анальных втулок TOYFA A-toys, Силикон, Фиолетовый, 3 шт.

Артикул: 313398
  • Набор анальных втулок TOYFA A-toys, Силикон, Фиолетовый, 3 шт. - фото 1
  • Набор анальных втулок TOYFA A-toys, Силикон, Фиолетовый, 3 шт. - фото 2
  • Набор анальных втулок TOYFA A-toys, Силикон, Фиолетовый, 3 шт. - фото 3
  • Набор анальных втулок TOYFA A-toys, Силикон, Фиолетовый, 3 шт. - фото 4
  • Набор анальных втулок TOYFA A-toys, Силикон, Фиолетовый, 3 шт. - фото 5
  • Набор анальных втулок TOYFA A-toys, Силикон, Фиолетовый, 3 шт. - фото 6
  • Набор анальных втулок TOYFA A-toys, Силикон, Фиолетовый, 3 шт. - фото 7
  • Набор анальных втулок TOYFA A-toys, Силикон, Фиолетовый, 3 шт. - фото 8
  • Набор анальных втулок TOYFA A-toys, Силикон, Фиолетовый, 3 шт. - фото 9
  • Набор анальных втулок TOYFA A-toys, Силикон, Фиолетовый, 3 шт. - фото 10
Набор анальных втулок TOYFA A-toys, Силикон, Фиолетовый, 3 шт. - фото 1
Набор анальных втулок TOYFA A-toys, Силикон, Фиолетовый, 3 шт. - фото 2
Набор анальных втулок TOYFA A-toys, Силикон, Фиолетовый, 3 шт. - фото 3
Набор анальных втулок TOYFA A-toys, Силикон, Фиолетовый, 3 шт. - фото 4
Набор анальных втулок TOYFA A-toys, Силикон, Фиолетовый, 3 шт. - фото 5
Набор анальных втулок TOYFA A-toys, Силикон, Фиолетовый, 3 шт. - фото 6
Набор анальных втулок TOYFA A-toys, Силикон, Фиолетовый, 3 шт. - фото 7
Набор анальных втулок TOYFA A-toys, Силикон, Фиолетовый, 3 шт. - фото 8
Набор анальных втулок TOYFA A-toys, Силикон, Фиолетовый, 3 шт. - фото 9
Набор анальных втулок TOYFA A-toys, Силикон, Фиолетовый, 3 шт. - фото 10
1 610 руб. 
1 750 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313398
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендA-toys by TOYFA
Тип товараПлаги (пробки) анальные
Максимальный диаметр основной части, см3.2
Материалсиликон
Минимальный диаметр основной части, см2.2
Общая длина изделия, см8.3, 10, 12.5
Особенностивес 0.15 кг
Рабочая длина, см5.5, 6.5, 8.5
Типнаборы втулок анальных
Уровень влагозащитыводонепроницаемость
Цветфиолетовый
Это набор идеален для тех, кто только приобщается к радостям анальных игр. Начинать можно с самой маленькой втулки, постепенно расширяя свои возможности. Конусообразная форма удобна для введения, широкое основание не даст проскользнуть игрушке внутрь. Размеры втулок: 1) Общая длина 8,3 см Рабочая длина 5,5 см Max. диаметр 2,2 см 2) Общая длина 10 см Рабочая длина 6,5 см Max. диаметр 2,5 см 3) Общая длина 12,5 см Рабочая длина 8,5 см Max. диаметр 3,2 см.


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Набор анальных втулок TOYFA A-toys, Силикон, Фиолетовый, 3 шт. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1610 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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