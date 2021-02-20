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Кнут Плеть TOYFA Theatre кожаный ,1,75 м.

Артикул: 312729
  • Кнут Плеть TOYFA Theatre кожаный ,1,75 м. - фото 1
  • Кнут Плеть TOYFA Theatre кожаный ,1,75 м. - фото 2
  • Кнут Плеть TOYFA Theatre кожаный ,1,75 м. - фото 3
  • Кнут Плеть TOYFA Theatre кожаный ,1,75 м. - фото 4
Кнут Плеть TOYFA Theatre кожаный ,1,75 м. - фото 1
Кнут Плеть TOYFA Theatre кожаный ,1,75 м. - фото 2
Кнут Плеть TOYFA Theatre кожаный ,1,75 м. - фото 3
Кнут Плеть TOYFA Theatre кожаный ,1,75 м. - фото 4
4 800 руб. 
6 500 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312729
В наличии
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БрендTheatre by TOYFA
Тип товараТовары для БДСМ
Дополнительнообщая длина изделия 175 см
Материалкожа
СтранаКитай
ТипКнут
Цветсерый
Это кнут — настоящее произведение искусства. Изумительное плетение, натуральная кожа, жёсткая рукоятка 30 см, кожаные хлопушки на конце и длина — 1 м 75 см! Выглядит такой атрибут очень впечатляюще, но порка им требует особого умения, поскольку кнут способен наносить очень сильные удары. Предназначен для точечного воздействия, накатов, охватов.


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Самовывоз невозможен
Кнут Плеть TOYFA Theatre кожаный ,1,75 м. - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4800 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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