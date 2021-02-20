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Точилка электрическая BRAUBERG Extra, два отверстия 6-8/9-12мм, питание от 4 батареек АА

Артикул: 310927
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  • Точилка электрическая BRAUBERG Extra, два отверстия 6-8/9-12мм, питание от 4 батареек АА - фото 1
  • Точилка электрическая BRAUBERG Extra, два отверстия 6-8/9-12мм, питание от 4 батареек АА - фото 2
  • Точилка электрическая BRAUBERG Extra, два отверстия 6-8/9-12мм, питание от 4 батареек АА - фото 3
  • Точилка электрическая BRAUBERG Extra, два отверстия 6-8/9-12мм, питание от 4 батареек АА - фото 4
  • Точилка электрическая BRAUBERG Extra, два отверстия 6-8/9-12мм, питание от 4 батареек АА - фото 5
  • Точилка электрическая BRAUBERG Extra, два отверстия 6-8/9-12мм, питание от 4 батареек АА - фото 6
  • Точилка электрическая BRAUBERG Extra, два отверстия 6-8/9-12мм, питание от 4 батареек АА - фото 7
  • Точилка электрическая BRAUBERG Extra, два отверстия 6-8/9-12мм, питание от 4 батареек АА - фото 8
  • Точилка электрическая BRAUBERG Extra, два отверстия 6-8/9-12мм, питание от 4 батареек АА - фото 9
  • Точилка электрическая BRAUBERG Extra, два отверстия 6-8/9-12мм, питание от 4 батареек АА - фото 10
  • Точилка электрическая BRAUBERG Extra, два отверстия 6-8/9-12мм, питание от 4 батареек АА - фото 11
Точилка электрическая BRAUBERG Extra, два отверстия 6-8/9-12мм, питание от 4 батареек АА - фото 1
Точилка электрическая BRAUBERG Extra, два отверстия 6-8/9-12мм, питание от 4 батареек АА - фото 2
Точилка электрическая BRAUBERG Extra, два отверстия 6-8/9-12мм, питание от 4 батареек АА - фото 3
Точилка электрическая BRAUBERG Extra, два отверстия 6-8/9-12мм, питание от 4 батареек АА - фото 4
Точилка электрическая BRAUBERG Extra, два отверстия 6-8/9-12мм, питание от 4 батареек АА - фото 5
Точилка электрическая BRAUBERG Extra, два отверстия 6-8/9-12мм, питание от 4 батареек АА - фото 6
Точилка электрическая BRAUBERG Extra, два отверстия 6-8/9-12мм, питание от 4 батареек АА - фото 7
Точилка электрическая BRAUBERG Extra, два отверстия 6-8/9-12мм, питание от 4 батареек АА - фото 8
Точилка электрическая BRAUBERG Extra, два отверстия 6-8/9-12мм, питание от 4 батареек АА - фото 9
Точилка электрическая BRAUBERG Extra, два отверстия 6-8/9-12мм, питание от 4 батареек АА - фото 10
Точилка электрическая BRAUBERG Extra, два отверстия 6-8/9-12мм, питание от 4 батареек АА - фото 11
550 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310927
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Стильный корпус точилки, выполненный из ударопрочного пластика, позволит ей стать интересной деталью любого интерьера, а прочное прямое лезвие осуществляет острую и быструю заточку любых деревянных и пластиковых карандашей. Подходит как для чернографитных, так и для цветных карандашей. Точилка имеет два отверстия для карандашей диаметром 6-8 мм и 9-12 мм, а также оснащена предохранительным клапаном. Помимо прочего обладает противоскользящим основанием. Механизм приходит в движение при помощи электричества от 4 батареек АА (в комплект не входят). Затачивание начинается автоматически после помещения карандаша внутрь точилки и через несколько секунд карандаш идеально заточен и готов к использованию.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Точилка BRAUBERG "Extra" - отличный выбор для тех, кто ценит свое время. Не упустите возможность приобрести в нашем интернет-магазине!



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Самовывоз невозможен
Точилка электрическая BRAUBERG Extra, два отверстия 6-8/9-12мм, питание от 4 батареек АА - стоимость товара 550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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