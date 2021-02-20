Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(495)137-52-98
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Канцтовары Офисные принадлежности Настольные аксессуары Brauberg Лоток горизонтальный для бумаг BRAUBERG Basic, А4 (360х270х75 мм), с пазами,сетчатый,серый

Лоток горизонтальный для бумаг BRAUBERG Basic, А4 (360х270х75 мм), с пазами,сетчатый,серый

Артикул: 310884
Скидки до 10% на канцелярию по промокодам!
  • Лоток горизонтальный для бумаг BRAUBERG Basic, А4 (360х270х75 мм), с пазами,сетчатый,серый - фото 1
  • Лоток горизонтальный для бумаг BRAUBERG Basic, А4 (360х270х75 мм), с пазами,сетчатый,серый - фото 2
  • Лоток горизонтальный для бумаг BRAUBERG Basic, А4 (360х270х75 мм), с пазами,сетчатый,серый - фото 3
  • Лоток горизонтальный для бумаг BRAUBERG Basic, А4 (360х270х75 мм), с пазами,сетчатый,серый - фото 4
Лоток горизонтальный для бумаг BRAUBERG Basic, А4 (360х270х75 мм), с пазами,сетчатый,серый - фото 1
Лоток горизонтальный для бумаг BRAUBERG Basic, А4 (360х270х75 мм), с пазами,сетчатый,серый - фото 2
Лоток горизонтальный для бумаг BRAUBERG Basic, А4 (360х270х75 мм), с пазами,сетчатый,серый - фото 3
Лоток горизонтальный для бумаг BRAUBERG Basic, А4 (360х270х75 мм), с пазами,сетчатый,серый - фото 4
490 руб. 
Купить
Артикул: 310884
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендBrauberg
Тип товара

Классический сетчатый лоток изготовлен из пластика серого цвета. Размер лотка - 75х270х360 мм. Лотки можно устанавливать друг на друга.

Лоток для бумаг BRAUBERG "Basic" поможет легко и эффективно организовать рабочее место. Товары для офиса покупайте в нашем интернет-магазине по доступным ценам!



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Лоток горизонтальный для бумаг BRAUBERG Basic, А4 (360х270х75 мм), с пазами,сетчатый,серый – стоимость товара 490 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...