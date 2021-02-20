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Главная Канцтовары Аксессуары для праздников Декоративные клейкие ленты Остров Сокровищ Клейкие WASHI-ленты д/декора с фольгой СЕРЕБРИСТЫЕ, 15мм*3м, 7шт, рисовая бумага, ОСТРОВ

Клейкие WASHI-ленты д/декора с фольгой СЕРЕБРИСТЫЕ, 15мм*3м, 7шт, рисовая бумага, ОСТРОВ

Артикул: 310725
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  • Клейкие WASHI-ленты д/декора с фольгой СЕРЕБРИСТЫЕ, 15мм*3м, 7шт, рисовая бумага, ОСТРОВ - фото 1
  • Клейкие WASHI-ленты д/декора с фольгой СЕРЕБРИСТЫЕ, 15мм*3м, 7шт, рисовая бумага, ОСТРОВ - фото 2
  • Клейкие WASHI-ленты д/декора с фольгой СЕРЕБРИСТЫЕ, 15мм*3м, 7шт, рисовая бумага, ОСТРОВ - фото 3
  • Клейкие WASHI-ленты д/декора с фольгой СЕРЕБРИСТЫЕ, 15мм*3м, 7шт, рисовая бумага, ОСТРОВ - фото 4
  • Клейкие WASHI-ленты д/декора с фольгой СЕРЕБРИСТЫЕ, 15мм*3м, 7шт, рисовая бумага, ОСТРОВ - фото 5
  • Клейкие WASHI-ленты д/декора с фольгой СЕРЕБРИСТЫЕ, 15мм*3м, 7шт, рисовая бумага, ОСТРОВ - фото 6
Клейкие WASHI-ленты д/декора с фольгой СЕРЕБРИСТЫЕ, 15мм*3м, 7шт, рисовая бумага, ОСТРОВ - фото 1
Клейкие WASHI-ленты д/декора с фольгой СЕРЕБРИСТЫЕ, 15мм*3м, 7шт, рисовая бумага, ОСТРОВ - фото 2
Клейкие WASHI-ленты д/декора с фольгой СЕРЕБРИСТЫЕ, 15мм*3м, 7шт, рисовая бумага, ОСТРОВ - фото 3
Клейкие WASHI-ленты д/декора с фольгой СЕРЕБРИСТЫЕ, 15мм*3м, 7шт, рисовая бумага, ОСТРОВ - фото 4
Клейкие WASHI-ленты д/декора с фольгой СЕРЕБРИСТЫЕ, 15мм*3м, 7шт, рисовая бумага, ОСТРОВ - фото 5
Клейкие WASHI-ленты д/декора с фольгой СЕРЕБРИСТЫЕ, 15мм*3м, 7шт, рисовая бумага, ОСТРОВ - фото 6
270 руб. 
Купить
Артикул: 310725
В наличии
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БрендОстров Сокровищ
Тип товара

В наборе содержится 7 бумажных лент белого цвета с различными рисунками из серебристой фольги, каждая из которых намотана на пластиковую втулку. Ширина ленты 15 мм позволяет наклеить её даже на небольшие поделки, а длина 3 м даёт большой простор для творчества.

Необходимое количество ленты можно легко оторвать рукой или отрезать ножницами, самоклеящаяся основа упрощает фиксацию лент на любых поверхностях.

Товар относится к среднему ценовому сегменту.

Бумажные клейкие ленты с фольгированием - это изящный вариант декора фотоальбомов, различных изделий, подарочной упаковки и даже предметов интерьера. Ленты ОСТРОВ СОКРОВИЩ - блестящее украшение по доступной цене!



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Клейкие WASHI-ленты д/декора с фольгой СЕРЕБРИСТЫЕ, 15мм*3м, 7шт, рисовая бумага, ОСТРОВ - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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