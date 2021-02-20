Корзина для бумаг BRAUBERG сетчатая, 9л, серая (8 шт.)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Изготовлена из высококачественного пластика серого цвета. Корпус слегка расширяется к верху: диаметр основания составляет 25,5 см, а диаметр верхней части - 26,5 см. Высота - 25,5 см. Легкость и компактность корзины позволяют перемещать её с одного места на другое. Небольшая корзина легко помещается под рабочим столом. Рекомендуемый размер мешка для мусора - 32х55 см, объем - до 12 литров.
Корзина для бумаг BRAUBERG поможет сохранить рабочее место в чистоте и порядке! Приобрести её можно в нашем интернет-магазине.
Похожие товары
Телефон для звонков в Москве
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв